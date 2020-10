Říjnové knižní tipy. Objevte drogovou bitvu o Rio či švédského Otu Pavla

PRAHA Říjnové počasí přímo vybízí k objevování nových knih. Jako vždy přinášíme tipy na nejrůznější žánry a způsoby zpracování. Najdete zde reportážní literaturu, román, encyklopedii pro děti, pohádku, soubor povídek či souhrn rozhovorů s členy fiktivní kapely.

Nemesis

Nová absyntovka Nemesis s podtitulem Drogová bitva o Rio doplnila tématickou řadu Prokletí reportéři. Investigativní novinář a specialista na organizovaný zločin Misha Glenny se pustil do rozlétání prostředí narkomafie v Rio de Janeiru. „Antônio Francisco Bonfim Lopes, jemuž se přezdívá Nem, byl jen obyčejný člověk, jehož dcera onemocněla vzácnou nemocí. Na její léčbu potřeboval peníze. Tolik peněz, že musel opustit obyčejnou práci a vydat se na cestu vzhůru, uličkami rodné Rocinhy tam, kde sídlil „don“ Lulu. Jen on mu peníze mohl půjčit. Stejně jako všichni ve favele věděl, že čekat pomoc od brazilského státu nemá smysl. A tak Antônio přehodil výhybku ve svém životě a stal se součástí narkobyznysu,” uvádí nakladatelství Absynt. Překladu se zhostil Petr Holčák. V edici Prokletí reportéři dále vyšel titul Slon na Zemplíně, který přináší příběhy z celého Slovenska či Všechny Louisovy děti. Kniha, která popisuje, jaké je to mít až dvě stě sourozenců.

Tajný život úhořů

Senzace, která oslovila švédské čtenáře, do jisté míry připomíná český román Ota Pavly Jak jsem potkal ryby. V příběhu Tajného života úhořů autor Patrik Svensson chodí od útlého dětství se svým tatínkem chytat úhoře. „Celé hodiny mlčky číhali na tuto nejpozoruhodnější rybu světa. Proč se úhoři rozmnožují zásadně jen kdesi v Sargasovém moři? Jak je možné, že na dlouhé cestě z Evropy nezabloudí? A co by nám rozluštění úhoří záhady mohlo prozradit o domovu, světě a lidském životě? Vydejte se s Patrikem Svenssonem na dobrodružnou plavbu vodami plnými vzpomínek, existenciálních záhad a… úhořů,” přibližuje děj nakladatelství KNIHA ZLÍN, které knihu vydalo v překladu Martina Severýna. Ilustrace se ujala Tereza Basařová. Ta se podepsala například i pod obálku komorního příběhu Petry Dvořákové Vrány, který si vysloužil poměrně značnou pozornost (ať už co se týče příběhu i obálky) na českém knižním instagramu.

Fungarium

Edice nakladatelství Albatros Račte vstoupit do muzea se opět rozrostla. Po Dinosauriu, Planetariu či Animaliu přichází encyklopedie plná hub. Fungarium nabízí velkoformátové ilustrace, na něž jsou čtenáři zvyklí z předchozích knih. Ilustrací se ujal Chris Wormell, který se podepsal pod zmíněným Dinosauriem. „Seznámíte se se všemi druhy hub – od žampionů, které najdete na pultech obchodů, až po penicilin a další, jež změnily chod lidských dějin. Probádejte pestré království hub a lišejníků a zjistěte, proč jsou tak důležité pro veškerý život na naší planetě!” uvádí Albatros.

Supi v hotelu Continental

Po Zoopisníku přichází další kniha ředitele pražské zoo Miroslava Bobka. Bobek píše pravidelně fejetony a též facebookové příspěvky o nejrůznějších zvířatech, nových mláďatech či o tom, jak pražská zoo funguje. „Jestli dobře počítám, knížka Supi v hotelu Continental obsahuje 75 kapitol. Spojují je zvířata, to je jasné, ale současně i radost z toho, co bych nejspíš označil jako ,dobrodružství poznávání‘. Nebo možná jednodušeji ,zvědavost‘,” píše na svém blogu Bobek. Knihu vydalo nakladatelství Universum. Jednotlivé zápisky jsou doplněny o barevné fotografie.

Noci běsů

Kateřina Šardická svou prvotinou Zmizení Sáry Lindertové zaujala mladší čtenáře v roce 2019. Nyní přichází s dalším románem - mysteriózním thrillerem Noci běsů, v němž stejně jako ve Zmizení Sáry Lindertové hraje svou roli náboženství. „V zapadlé vesnici v pohraničí, kde lidé stále věří ve staré bohy, před dvanácti lety zmizely čtyři děti a jejich rodiny se s tím nedokázaly vyrovnat. Pak přišel šok: tři se vrátily. Patří mezi ně i Astrid Mahlerová. Co se ale stalo s jejím bratrem Maxem, který tolik štěstí neměl? Zatímco se během nocí na přelomu roku hranice reality rozostřují, Astrid po něm pátrá. A na povrch vyplouvají rodinná tajemství i noční můry, které se stávají opravdovými…” píše nakladatelství Fragment. Kniha určena čtenářům od 15 let, styl Šardické však ocení i starší čtenáři. Kniha zaujme na první pohled především svou obálkou, kterou vytvořila Štěpánka Coufalová.

Donbas

Slovenský reportér Tomáš Forró se vydal na východ Ukrajiny, aby popsal konflikt z obou stran fronty. „Strhující a mrazivá reportáž je očitým svědectvím slovenského novináře přímo z místa konfliktu a živým kaleidoskopem mnoha životních příběhů, jež autor na východě Ukrajiny posbíral na obou stranách fronty. Osudu Gruzínce Mamuky, bojujícího s ruskou agresí s kalašnikovem v ruce už od čtrnácti let, Jirky, českého dobrovolníka v řadách doněckých separatistů, Lízy z Luhanska, smiřující se s údělem uprchlice a zneužívané ženy, a řady dalších,” uvádí nakladatelství Paseka, které knihu vydalo. Cílem autora bylo porozumět, jak vzniká válka, v čem jsou příčiny konfliktu, a to nejen na Ukrajině ale i v dalších oblastech. Knihu přeložil Ondřej Mrázek.

Tři zlaté klíče

Ilustrovaná kniha Petra Síse o Praze, v níž se prolínají legendy s osobními vzpomínkami, vyšla poprvé v New Yorku v roce 1994. K vydání ji připravila někdejší první dáma Jacqueline Kennedy Onassis, která pracovala jako redaktorka nakladatelství Doubleday. „Černá kočka nás provází křivolakými ulicemi Starého Města a Malé Strany, abychom našli klíče k zámkům vlastního dětství. Tři zlaté klíče otevírají tajemné dveře starých pražských pověstí o Bruncvíkovi, o Golemovi a o mistru Hanušovi,” uvádí nakladatelství Labyrint, které knihu vydalo v rámci edice pro děti Raketa. Petr Sís získal za svou tvorbu řadu ocenění, jeho nedávnou výstavu v pražské galerii DOX vidělo přes sto tisíc návštěvníků.

Dlouhá trať

Viktorie Hanišová po roce přichází s další knihou. Její Anežku, Houbařku a Rekonsrukci doplnila Dlouhá trať, která vyšla stejně jako předchozí díla u nakladatelství Host. Po třech románech se však Hanišová vrhá do vod povídek. Jejich ústředním tématem je sebevražda. „Život se někdy zastaví. Ať už je důvodem vědomí smrti, osobní selhání, ztracené iluze nebo prostý strach, nevyhnutelně pak přicházejí také úzkosti, pochyby a otázky. Jsou to okamžiky, které nutí promýšlet vlastní bytí v jasném světle, jehož svit často nepřeje společenským konvencím a tomu ,být jako ostatní‘. A to, čemu přeje, se zdá tak děsivé, uhrančivé a lákavé zároveň…” uvádí ke knize nakladatelství Host.

Daisy Jones & The Six

„Všichni ví, že album Aurora skupiny Daisy Jones & The Six definovalo rock’n’rollovou éru konce sedmdesátých let a celá generace dívek chtěla být jako Daisy. Ale nikdo neznal důvod, který stál za koncem kapely, která se rozpadla během jejího posledního koncertu v Chicagu 12. července 1979… do teď.” Autorka knihy Taylor Jenkins Reid sepsala příběh fiktivní kapely a prostřednictvím rozhovorů s jejími sedmi někdejšími členy přiblížila, co stálo za koncem kapely. Na konci 60. let potkává Daisy frontmana kapely The Six Billyho Dunna. Hudební producent si všimne, že právě jejich propojení může vést k masivnímu úspěchu. Kniha, která na Goodread získala hodnocení 4,2 z pěti, vyšla pod hlavičkou nakladatelství Kontrast Vintage.

Nejhorší obavy

Po několika románech přichází s povídkovou sbírkou také Michal Sýkora. Oblíbená vyšetřovatelka Marie Výrová ze série Detektivové od Nejsvětější Trojice se tentokrát pustí do vyšetřování zločinů ve třech rozsáhlejších povídkách. „Po odchodu od policie přijala Velká Sova nabídku přednášet na olomoucké univerzitě praktickou kriminologii. Avšak ani poklidná akademická dráha ji neuchrání před kontaktem se zločinem; znovu tak musí spojit síly s bývalými kolegy při vyšetřováních, která se jí osobně dotýkají,” uvádí nakladatelství Host. Marie Výrová se v povídce Před potopou pustí do vyšetřování devatenáct let staré dopravní nehody. V povídce Životní dílo akademika Plíška se musí vyrovnat se smrtí přítele a v díle Nejhorší obavy se potkává s jesenickým sukničkářem, nevěrnou manželkou a svobodnou matkou.