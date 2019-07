Superhrdinové, kam se podíváš. Marvel své fanoušky ani po Avengers: Endgame šetřit nebude

LOS ANGELES Vyvrcholením ve filmovém eposu Avengers: Endgame, nyní už nejvýdělečnějším filmu všech dob, nic neskončilo. V příštích dvou letech se do kin dostane nejméně sedm filmů od společnosti Marvel. A ty ještě doplní pět nových seriálů.

Černá vdova (Black Widow)

Režie: Cate Shortlandová

Kdy: 1. května 2020

Všemi oblíbená smrtící agentka S.H.I.E.L.D.u Natasha Romanovovoá (Scarlett Johanssonová) se konečně dočká vlastního filmu. Podle prvních informací půjde vůbec o nejakčnější marvelovku vůbec. Diváci se tedy mají rozhodně na co těšit.

Eternals

Režie: Chloé Zhaová

Kdy: někdy v listopadu 2020

Snímek Eternals, pojmenovaný podle stejnojmenného superhrdinského týmu, by měl být vesmírnou akcí zhruba ve stylu Captain Marvel. Režie projektu se ujala Chloé Zhaová (Jezdec, Songs my Brothers Taught Me). Zajímavostí určitě je, že jednu z hlavních rolí si zahraje herečka Angelina Jolieová.



Shang-Chi a Legenda deseti kruhů (Shang-Chi and the Legend of Ten Rings)

Režie: Destin Daniel Cretton

Kdy: únor 2021

Tohle bude čistokrevná akce plná bojového umění ve stylu filmů Bruce Leeho. Shang-Chi je marvelovský hrdina, který nemá žádné neuvěřitelné speciální schopnosti. Je zkrátka jen velmi dobrý v tom, co dělá nejradši - nakopávání zadků všech padouchů. Ústřední postavu si zahraje herec Simu Liu (seriály The Expanse, Posedlý pomstou).

Doctor Strange a Paralelní vesmíry šílenství (Doctor Strange and The Multivese of Madness)

Režie: Scott Derrickson

Kdy: květen 2021

Benedict Cumberbatch jako Doctor Strange.

Benedict Cumberbatch je zpět v roli mystického mága Stephena Strange. Na cestě šílenstvím ho doplní Elisabeth Olsenová, představitelka Scarlet Witch. Mimochodem, bude to vůbec první horor od Marvelu.

Thor: Láska a hrom (Thor: Love and Thunder)

Režie: Taika Waititi

Kdy: listopad 2021

Snímek Thor: Ragnarok, třetí díl v sérii o hromovládci Thorovi, byl obrovským úspěchem. Film režiséra Taiky Waititiho se nebral příliš vážně, což se fanouškům líbilo. Studio Marvel se rozhodlo úspěch zopakovat a Waititiho najalo i pro tento díl. Jedno z velkých lákadel pro diváky bude ženská verze Thora v podání herečky Natalie Portmanové.

Blade

Režie: ?

Kdy: ?

Nové verze se dočká i příběh o lovci upírů Bladeovi. Toho v divácky úspěšné (avšak poněkud brakové) trilogii ztvárnil herec Wesley Snipes. Nová Bladeova podoba zapadne do filmového univerza Marvelu (MCU). Kůl na upíry tentokrát do rukou vezme herec Mahershala Ali.



Fantastická čtyřka

Režie: ?

Kdy: ?

Pokud se nějaká marvelovka dá označit za prokletou, je to rozhodně Fantastická čtyřka. V nevýrazné dvojici filmů z let 2005 a 2007 si Johnnyho Storma, jednoho ze členů superhrdinského týmu, zahrál Chris Evans, pozdější představitel Captaina Americy. Nová verze příběhu z roku 2015 byla pak propadák na celé čáře. Spraví si nová verze reputaci?

Seriály

Kromě filmů se v komiksové kuchyni připravuje i pět nových seriálů. Nejdříve diváky na podzim 2020 čeká seriál The Falcon and the Winter Soldier, který slibuje netradiční týmovku oblíbené superhrdinské dvojice. Na jaře 2021 zase spojí síly Scarlet Witch (Elisabeth Olsenová) a android Vision (Paul Bettany) v seriálu WandaVision. Zhruba ve stejné době se svého vlastní seriálu dočká i záporák Loki (Tom Hiddleston). Na léto se chystá zajímavý projekt Co kdyby...? (What If...?), ten představí alternativní scénáře známých marvelovských příběhů. Na podzim pak seriálovou soustavu doplní dílo o lučištníkovi Hawkeyovi (Jeremy Renner).