Úspěch pro Věru Chytilovou. Sedmikrásky jsou šestým nejlepším filmem natočeným ženou

Na 368 filmových kritiků a recenzentů hlasovalo v anketě BBC o nejlepší filmy, které vznikly pod rukama režisérek. Český snímek Sedmikrásky režisérky Věry Chytilové se umístil na skvělé šesté příčce a předběhl tak i oblíbené a mnohem známější filmy jako Americké psycho nebo Lady Bird.

Marie a Marie (Jitka Cerhová a Ivana Karbanová) už zase páchají nějakou neplechu! Svět kolem nich je zkažený, tak proč by takové neměly být i ony? Rozhodnou se například svést postarší muže, nechat se pozvat do drahé restaurace a nakonec je posadí do vlaku a zanechají jejich osudu. Nebo okradou toaletářku! Experimentální groteska Sedmikrásky i po více než padesáti letech zůstává u světových kritiků oblíbená.

V žebříčku pořádaném panelem BBC Culture se film Věry Chytilové umístil na šestém místě. Předstihl i takové hity jako Smrt číhá všude režisérky Kathryn Bigelowové, Praštěnou holku Amy Heckerlingové nebo Americké psycho Mary Haroonové.

Anketu celkově vyhrálo drama Piáno režisérky Jane Campionové z roku 1993. Příběh, ve kterém si zahráli například Harvey Keitel nebo Anna Paquinová, vznikl v koprodukci Francie, Nového Zélandu a Austrálie. Na druhém místě skončil snímek Cléo od desíti k pěti legendární Agnés Vardové. Třetí je pak film s krkolomným názvem Jeanne Dielmanová, Obchodní nábřeží 23, 1080 Brusel od Chantal Akermanové.

Není to první úspěch Sedmikrásek v anketách od BBC. Snímek se umístil i na 89. příčce v žebříčku nejlepších 100 komedií všech dob. Tuto anketu stanice BBC pořádala v roce 2017. Vyhrál kultovní snímek Někdo to rád horké režiséra Billyho Wildera.