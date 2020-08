Začíná výstava Sluneční králové. V Národním muzeu bude k vidění na 300 předmětů starých i 5000 let

Na výstavě Sluneční králové budou moci návštěvníci Národního muzea spatřit téměř 300 historických předmětů ze starověkého Egypta starých až 5000 let. Výstava se veřejnosti otevře v pondělí, potrvá do 7. února a mimo jiné představí i nejvýznamnější objevy českých vědců v egyptské lokalitě Abúsír. Jak řekli novinářům představitelé muzea a egyptského státu, Egypt ještě nikdy do zahraničí nezapůjčil takové množství významných artefaktů a výstava patří mezi nejvýznamnější v historii muzea.

Expozice se zaměří na období egyptské říše, kdy v lokalitě Abúsír vznikaly velké pyramidové komplexy. Název výstavy odkazuje na panovníky páté dynastie starověkého Egypta, kteří uznávali jako hlavní božstvo slunečního boha Rea a z nichž čtyři si svoje pyramidové hrobky postavili právě v Abúsíru. Asi 90 artefaktů pro výstavu prochází z Egypta, další jsou zapůjčeny ze světových muzeí nebo jsou součástí československého podílu na nálezech učiněných v Egyptě.

Do Národního muzea dorazily vzácné archeologické nálezy z Egypta. Výstava Sluneční králové začne za dva týdny „Je to bez přehánění jedna z nejvýznamnějších výstav, které Národní muzeum za dobu své existence uspořádalo,“ řekl ředitel muzea Michal Lukeš. Dodal, že návštěvníci se budou moci na vlastní oči přesvědčit o tom, jak významná byla práce českých egyptologů za poslední desítky let. Přípravy podle ředitele zkomplikovala pandemie koronaviru a fakt, že se ji i přesto podařilo zorganizovat, označil za zázračné. Ředitelův náměstek Michal Stehlík dodal, že přepravu předmětů, která normálně trvá půl roku či rok, stihli organizátoři výstavy za několik týdnů. „Výstava ukazuje, že jste silnější než epidemie covidu-19,“ řekl egyptský ministr turismu a památek a také egyptolog Khaled El-Enany. Rovněž připomněl šedesát let trvající úspěšnou spolupráci mezi Egyptem a Českou republikou v oblasti egyptologie. Výstava je podle něj výborně připravená a jedná se o jednu z největších expozicí o nejstarším období Egypta, které kdy byly uspořádány. „Řada z artefaktů opouští hranice Egypta úplně poprvé a některé z nich i naposled,“ doplnil. Ředitel českých archeologických výzkumů v Egyptě Miroslav Bárta řekl, že se v mnoha ohledech jedná o výjimečnou akci, například je to největší expozice zaměřená na historii konkrétní lokality. Výstava Sluneční králové: Nejvýznamnější objevy českých egyptologů Výstava se zabývá archeologickou prací, egyptskými panovníky páté dynastie a nálezy v lokalitě Abúsír. Historické artefakty jsou doplněny multimediálními prvky i architektonickým řešením interiérů. Mezi nejvýznamnější vystavené předměty patří podle muzea bazaltová socha krále Raneferefa nebo soubor soch princezny Šeretnebej a písaře Nefera. Celková pojistná hodnota artefaktů je podle muzea miliarda korun a jejich hmotnost činí přes deset tun. Součástí akce bude doprovodný program, například přednášky egyptologů, filmy, akce pro děti nebo egyptologická noc v muzeu. Česká egyptologie má výbornou pověst, na čemž mají zásluhu především vědci z egyptologického ústavu pražské filozofické fakulty, kteří dosáhli řady jedinečných objevů. V lokalitě Abúsír působí čeští egyptologové od přelomu 50. a 60. let a stáli za řadou významných nálezů. Kurátor letošní výstavy Pavel Onderka řekl, že první výstava o starověkém Egyptu se v českých zemích konala v roce 1817.