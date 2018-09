Kyjev a Moskva půjdou se sporem k soudu. Kvůli dluhu ve výši 65,5 miliard korun

Londýn/Kyjev/Moskva Spor Kyjeva a Moskvy o úhradu dluhu ve výši tří miliard dolarů (65,5 miliardy Kč), který má Ukrajina vůči Rusku, by měl být předmětem plného soudního řízení. K tomuto závěru podle Ukrajiny dospěl britský odvolací soud. Zrušil tím loňské rozhodnutí soudu v přípravném řízení, podle něhož Ukrajina nedokázala uspokojivě vysvětlit, proč dluh z roku 2013 nesplatila. Uvedla to v pátek agentura Reuters a list Financial Times.

Ruský ministr financí Anton Siluanov nicméně řekl, že soud podpořil pouze jeden ze čtyř argumentů Ukrajiny. Případ nyní může jít k britskému nejvyššímu soudu, uvedl Reuters.



Případ se týká dluhopisů, které Ukrajina vydala v době, kdy měla proruského prezidenta Viktora Janukovyče. Dluh byl strukturován ve formě eurobondu a řídí se britským právem. Proto se také Moskva v červenci 2016 obrátila na soud v Londýně, aby ke sporu vydal stanovisko.

Ukrajinský prezident Petro Porošenko.

Soudce William Blair loni v březnu v přípravném řízení uvedl, že soud věnoval případu značnou pozornost, ale že proti tvrzení navrhovatele, tedy Ruské federace, Ukrajina nepředložila odpovídající obhajobu. „Nebylo by správné navrhnout, aby byl případ za těchto okolností předán k plnému řízení,“ citovala tehdy soudce agentura Reuters. Ukrajina se proti rozhodnutí soudu odvolala.

Ukrajina zpochybnila platnost úvěru z různých důvodů, zejména kvůli nátlaku vyplývajícího z ruské agrese na východní Ukrajině a anexi Krymu. Uvádí to prohlášení právního zástupce Ukrajiny, společnosti Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

„Podle našeho názoru je žádoucí, aby se tyto další záležitosti, které Ukrajina uvádí na svou obhajobu, staly předmětem zkoumání v soudním řízení s přínosem úplných zjištění skutečností,“ uvedl dnes odvolací soud. Poukázal přitom na nezbytnost prozkoumání situace jak z hledska aspektů nutné obrany, tak i v kontextu s údajným výhrůžným chováním Ruska. Dodal, že anglické soudy jsou „schopny interpretovat smluvní závazky a obecné závazky států podle mezinárodního práva“.