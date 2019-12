Dobré vztahy nás chrání před špatnými věcmi, jsou jako kouzlo, myslí si psycholog Radek Ptáček

PRAHA Vánoce už pomalu klepou na dveře. Má to být čas, který prožijeme největší pohodě. Svátky klidu nám ale mohou narušit rodinné neshody, o které ke konci roku nebývá nouze. Můžeme se tomu nějak vyhnout? Jak dosáhneme klidu a štěstí nejen o Vánocích? Podle psychologa Radka Ptáčka je důležitá prevence. O vztazích, fenoménech doby, stresu i samotě vyprávěl pro server Lidovky.cz.

Prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph. D. první profesor lékařské psychologie v České republice, klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec

autor řady vědeckých, vzdělávacích nebo popularizačních projektů, jeho publikace dosáhly v domácí i světové odborné literatuře více než 1000 citací

oceněn Cenou Bedřicha Hrozného za nejlepší tvůrčí počin

věnuje se též vzdělávání lékařů, soudců a sociálních pracovníků

prezident největšího světového kongresu o ochraně dětí Zdroj: Wikipedia, radekptacek.cz

Lidovky.cz: Tvrdíte, že kvalitní vztahy jsou základem šťastného života. Lze to opravdu aplikovat takto obecně? Neexistují výjimky?

Máme pohledy do velkých studií, které čítaly tisíce lidí a jedna z těch nejslavnějších - Harvardská studie vývoje dospělých - jasně ukázala, že hodně věcí v životě vám může přinést krátkodobé potěšení, ale je jen velmi málo způsobů, které vám pomůžou dosáhnout dlouhodobé spokojenosti. A mezi ně, naprosto exkluzivně, patří právě mezilidské vztahy. Samotný dlouhodobý pocit osamělosti je jedním z nejsilnějších prediktorů somatických onemocnění. Dokonce se uvádí, že pocit samoty zabíjí více než kouření a alkohol.

Lidovky.cz: V čem tkví to tajemství hodnotných vztahů?

V tom, že jsou. Vztahy nám dávají to, co nám nic jiného nedá - jak z psychologického, tak i somatického hlediska. Ukazuje se, že lidé, kteří je mají, jsou psychicky spokojení, trpí méně depresemi, necítí se tolik osamělí, ale mají dokonce lepší zdraví a dožívají se delšího věku. Dobré vztahy vytváří kouzlo, které nás ochraňuje před špatnými věcmi.

Psycholog Radek Ptáček.

Lidovky.cz: Jak můžeme prodlužovat životnost vztahů, o které

stojíme?

Za prvé bychom si měli uvědomit, že o vztahy se musíme starat. Tvoří se pozitivními interakcemi. Jinak řečeno - musíme být na sebe milí a pozorní. Často se spoléháme na to, že ten vztah sám o sobě přežívá, ale tak to není.

Lidovky.cz: Proč se během Vánoc tolik stresujeme?

Příčinou našeho stresu jsme my sami, resp. očekávání, které máme sami od sebe. Je to už taková naše tradice, že o Vánocích chceme být dokonalí, perfektní. A bohužel, ty priority jsme si umístili jinam - do vnějších věcí. Prioritou by měl být náš vlastní klid. Takže za vánoční stres si můžeme sami.

Lidovky.cz: Znepokojují nás i nějaké vnější faktory? Nátlak společnosti je dnes výrazný.

Určitě je na nás vyvíjen velký situační tlak. Každý stres vzniká součtem našich dispozic a okolností. O vánocích dnes vidíme až příliš umělou atmosféru. V každém obchodě slyšíme koledy, z nichž už není cítit snaha o navození vánoční nálady. Vnímáme spíše snahu o zaujetí zákazníka. To nám samozřejmě na klidu nepřidá. Působí na nás zejména tzv. reklamní masáž, která nám vnucuje pocit, že musíme pořídit ty nejlepší dárky, abychom se vyrovnali lidem kolem sebe. A jsme ochotni se kvůli tomu i zadlužit.

Češi za Vánoce plánují utratit více než 12 tisíc korun, ukázal průzkum. Nejčastějším dárkem je kosmetika

Lidovky.cz: Je dnes stres už ‚běžnou’ součástí vánočních svátků, nebo má smysl se mu bránit?

Můžeme proti němu bojovat právě tím, že si uvědomíme, že za svou míru stresu si můžeme především my sami. Že to máme ve vlastních rukou. Důležité je, abychom se alespoň o Vánocích snažili starat se o sebe navzájem, ale i o sebe samého. Často ve shonu běžných dní zapomínáme nejen na druhé, ale také na sebe. Je potřeba se zastavit, ocenit se navzájem, ale i ocenit sebe samé, a to za to, co se nám v tom končícím roce podařilo.

Stres je neoddělitelnou součástí lidského života, ale je fajn ho alespoň někdy zastavit. Alespoň ve sváteční dny.

Lidovky.cz: Proč se právě o Vánocích, svátcích klidu, často se svými blízkými hádáme?

Vánoce jsou obdobím bilancování. Můžeme si tedy například v partnerském vztahu vyčítat věci, k nimž jsme se během roku nedostali. Hádáme se ale především z důvodu nesplněných očekávání.

Často si o Vánocích vytváříme obraz, jak by se všichni správně měli chovat. A najednou se oni tak nechovají. To nás samozřejmě uvádí do frustrace a jsme na ně nepříjemní.

Lidovky.cz: Můžeme se tomu vyhnout? Existuje návod, jak prožít Vánoce bez hádek?

Hádkám a konfliktům se nejlépe předchází stanovením pravidel. Tím, že si určíme, jak se k sobě budeme chovat, co budeme/nebudeme řešit a tato pravidla dodržíme. V tyto dny bychom neměli otevírat citlivá témata.

Lidovky.cz: Lze to vydržet i v tak vypjatém období?

Stres, který zejména o Vánocích narůstá, nám snižuje frustrační toleranci (schopnost rozumně reagovat v zátěžových situacích, pozn. red.). Můžeme tedy počítat s tím, že nás Vánoce uvedou do zvýšené pohotovosti ke konfliktu, můžeme se tak na to připravit. Takže pokud se třeba někdo nechová podle našich představ, zkusme mu to odpustit.

Lidovky.cz: Z vaší praxe – sledujete více pacientů s depresí během vánočního období?

Mí klienti jsou často o Vánocích více vystresovaní. Tohle období způsobuje, že si člověk výrazněji uvědomuje například vlastní osamělost. Dále si lidé uvědomují také případné nedosažení cílů v uplynulém roce. Vánoce jsou obdobím rozjímání.

‚Křičel, že jsem strašná máma.‘ Samoživitelky se nestihly vzpamatovat ze školy. Před Vánocemi jsou pod tlakem

Lidovky.cz: Vyžívají se lidé v intenzivních pocitech? Tedy i v těch negativních?

Někteří lidé mají zvýšenou tendenci zaobírat se nepříjemnými pocity a prožitky. U nich je pak větší předpoklad, že upadnou do deprese. Každý má určitě potřebu si čas od času postěžovat, a to je dokonce žádoucí - uleví se nám. Ovšem neustávajícím přemýšlením nad tím, co nás trápí si zcela jistě svoje negativní rozpoložení prohlubujeme. Naopak budete-li se zaobírat převážně pozitivními zážitky, riziko depresí se razantně snižuje.

Lidovky.cz: Dá se pozitivní přístup k životu naučit?

Ano, i zarytý pesimista se může naučit smýšlet optimisticky. Určitá forma optimismu či pesimismu je naučená, například od rodičů. Dobrou zprávou je, že i toho nejpesimističtějšího člověka lze alespoň malému optimismu naučit.

Psycholog Radek Ptáček.

Lidovky.cz: Žijeme v době individualismu?

Já myslím, že dnešní doba výrazně podporuje individualismus. Zvyšuje se tlak na výkon a důraz na hodnoty se snižuje. Na první místo často stavíme osobní prospěch, zisk a kariéru. Hodnoty jako je rodina, nebo obecně „být spolu“, pro nás nejsou prioritní.

Lidovky.cz: Bude hůř?

Já pevně doufám, že se to bude jenom zlepšovat. Společnost vždycky dojde k nějakému bodu zlomu, od kterého se vyvíjí dále. Doufám, že máme potenciál, aby to bylo pozitivně.

Lidovky.cz: Co byste doporučil každému, aby byl co možná nejšťastnější?

Mějte spokojené vztahy, najděte si hodnoty a koníčky, které vás budou bavit. Hledejte smysl ve věcech, které děláte a snažte se být vděční za vše, co máte. V podstatě nic důležitějšího v našich životech nenajdeme. Je to sice zrychlený návod, ale určitě bude fungovat. Spokojenost se svým životem skutečně zhodnotíme až na jeho konci. Dělejme proto věci tak, abychom jich později nemuseli litovat.