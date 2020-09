FIALOVÁ: Bulvární senzace jménem covid, strašení lidí a babičky, co od státu roušky nechtějí

Je to divná doba, shodneme se na tom zatím všichni. V mém okolí je to už pro všechny jedna velká otrava. Po hodně dlouhé době jsem našla odvahu zapnout večerní zprávy a s jakou radostí jsem pak sáhla po ovladači a zmáčkla červené tlačítko.

Bylo mi na nic, takže už dlouho se zase nepodívám. Jako by někdo dostal za úkol - pojďme je všechny vyděsit, naženeme jim strach a oni budou poslouchat.



V telefonu mi babička ve svých osmdesáti sedmi letech mi oznámila, že rozdávání roušek seniorům už ji definitivně odrovnalo. V době, kdy už máme všichni našité ochrany v několika barvách a zásobili jsme se, napadne někoho taková blbost? A ono jo! Napadne. A jsou to ty hlavy, které nám teď mluví do životů, a to dost zásadně.

Když babička volala zase, sledovala zrovna TV a titulek na obrazovce hlásal, že v Divadle pod Palmovkou je covid a ruší představení (jednalo se o pár dní). Přestože tak učinila veřejnoprávní televize, pachuť bulvární senzace z toho čpěla na míle daleko a opět se vyvolává panika, která navíc v kulturní sféře může nadrobit nemalé škody. Tomu se říká citlivé dávkování informací, tímto chci poděkovat redaktorovi, který učinil sice národní povědomí o tom, že Palmovka řeší covid, akorát dost necitlivým způsobem, řekla bych drsně. A jsem ráda, že kdo čte tyhle řádky, dozví se více.



Ideální obrázky

Byl by zázrak, kdyby se při té kumulaci lidí tahle věc vyhnula právě kulturním scénám. Ale na Palmovce řekli jasně, že pokud to přijde, normálně o tom budeme informovat a jdeme testovat. To se stalo, kolega měl pozitivní test, takže dvojí testy jsme podstoupili všichni. Opravdu jsme nenapsali, a už jsem to viděla mnohokrát, že rušíme představení z technických důvodů. Řekneme bez uvozovek, jak to je a víte, co to znamená? Že to Palmovka řeší a dost intenzivně. Ale v této nelehké době to musíte říci opatrně, uklidnit diváky, že děláme maximum, ať to překonáme co nejdříve. Titulek v televizi pomohl čemu? Aby odradil diváky? Aby vyvolal senzaci?



Ideální obrázek vypadá asi takto – necítíte se dobře, řeknete to ostatním, jdete na testy, zjistíte výsledek, pokud je negativní, hurá, pokud je pozitivní, ostatní jdou zkusit štěstí a pak se řeší, co dál…

Ale opravdu si myslíte, že takové ideální obrázky malují všichni? Ale no ták! Jen si to vezměte – jste herec, natáčení, představení, kšefty – to vás živí. Když se dobrovolně chytíte do pasti té smrtelné nemoci jménem covid, je jasné, že dřív umřete hlady. Bez kšeftů a zvlášť teď po jarní první vlně už to překročilo hranice, kdy dost pochybuji, že lidi dobrovolně uznají svůj zdravotní stav, půjdou na test, aby na 10 dní (a to i když je negativní) uzavřeli své životy do karantény a jejich účet tak zůstal na nule. Dokonce dají cokoli, aby je ti testovaní nenahlásili v trasování, neboť je to opět riziko ztracené práce.

Když se ptám, jaké mají lidé v okolí, kteří nákaze neunikli, příznaky, sami nechápou, proč z toho někdo dělá novodobý mor. „Jo kašlu, asi jednou za tři hodiny… mám teplotu, prostě chřipka… cítím se slabá, unavená, tak prostě nemoc,“ takže taková je moje zkušenost.



Mnohem více mě děsí dopady, jak v mezilidských vztazích, tak v hospodářské sféře, protože po negativním testu, kdy se cítím skvěle, mám stejně sedět 10 dnů doma, pro jistotu? Aha, a kdo zaplatí nájem, nebo sociální pojištění, které mi po daňovém přiznání nově vyčíslili, ale už se neptají, z čeho ho letos zaplatím, když jsem půl roku nemohla hrát.

Tak se omlouvám, že píšu o tom, co už většinu z nás štve, ale co tady vlastně řešíme?! Jednou se ukáže, kdo na tomto precizně zrežírovaném představení vydělal na tantiémech a s někým se jistě rozdělil.

Zkuste to taky – zmáčknout červené tlačítko, když co minutu někdo v televizi hlásá, v jakém jsme nebezpečí. Když kvůli panice necháme své babičky doma o samotě a raději je nenavštívíme, nevím, zdali smutek a samota nemají fatálnější dopady.