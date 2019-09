Hokejista Ovečkin bude tváří limitované edice cereálií. To si nechcete nechat ujít, povzbuzuje zákazníky firma

WASHINGTON Velká snídaňová novinka! hlásí oficiální facebookový účet hokejového klubu Washington Capitals. Důvod? Americký potravní řetězec Giant Food oznámil, že v limitované edici nabídne cereálie s názvem Ovi O's Cereal. Na obalu produktu bude Alexander Ovečkin, jedna z největších hvězd NHL.

Giant Food, potravinový řetězec a oficiální sponzor Washingtonu Capitals, v úterý oznámil spolupráci s ruským hokejistou a kapitánem týmu Alexandrem Ovečkinem. „Zvěsti jsou pravdivé! Ovi-O’s budou brzy dostupné u Giant. To si nechcete nechat ujít, jsou dost „Gr8“ (skvělé),“ píše firma na Twitteru. Naráží při tom na Ovečkinovu přezdívku The Great Eight. Ta odkazuje na jeho oblíbené číslo osm, které nosí na dresu. Ovi je další z přezdívek ruského hokejisty.

Cereálie Ovi-O’s budou podle oficiálního stanoviska firmy dostupné od 17. září, tedy ode dne Ovečkinových čtyřiatřicátých narozenin, a to až do vyprodání zásob. Část výtěžku z prodeje cereálií půjde na podporu nadace, která pomáhá dětem v boji s rakovinou. „Mám rád cereálie a je mi velkou ctí spolupracovat s Giantem na přípravě Ovi O’s, čímž můžu pomoci i nadaci,“ řekl Ovečkin pro klubový web.



Alexander Ovečkin, který je v historické tabulce střelců NHL s 658 góly na třináctém místě, a od první desítky ho dělí jen dvaatřicet přesných zásahů, na dobrou věc přispívá často. Nedávno například společně s dětmi z mládežnické sledgehokejové ligy namaloval obrázek, přičemž výtěžek z jeho dražby putoval na podporu sledge hokeje v Rusku.

Alexander Ovečkin bude tváří limitované edice cereálií.

Ovečkin je také tvůrcem programu, jehož prostřednictvím věnuje osm sezónních vstupenek dětem, které by za normálních okolností neměly možnost lístky koupit. V úterý se kromě oznámené spolupráce s firmou Giant Food Ovečkin objevil na tréninkovém kempu Washingtonu Capitals a začal se chystat na svou patnáctou sezonu v NHL.