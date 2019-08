Ivanka Trumpová popřála muslimům hezký svátek. ‚Je to pokrytectví,‘ zněl jeden z komentářů na Twitteru

WASHINGTON Ivanku Trumpovou uživatelé Twitteru zkritizovali poté, co muslimům popřála požehnaný svátek. Hodně z nich ji upozornilo na to, že je dcerou Donalda Trumpa, který zavedl v roce 2017 pro několik muslimských zemí zákaz cestování do USA.

„Požehnaný svátek všem muslimům, kteří slaví Svátek oběti. Přeji vám zdraví, štěstí a radost!“ zněl tweet Ivanky Trumpové. Pozdrav „Eid Mubarak“, překládaný jako „požehnaný svátek“, se používá při významných islámských svátcích.

Eid Mubarak to Muslims all around the world celebrating Eid al-Adha!

Wishing you health, happiness and joy! — Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 11, 2019

Místo poděkování se ale zejména kvůli jejímu otci stala terčem kritiky. „Váš otec zavedl muslimský zákaz,“ reagovala stručně novinářka Clara Jeffery. „Váš otec fanaticky vystupuje proti muslimům všech národností. Vaše pokrytectví je opovrženíhodné,“ konstatoval další uživatel.

Your father is bigoted against Muslims of all nationalities. Your duplicity is despicable. — Justin Hendrix (@justinhendrix) August 11, 2019

Souvislost s otcem, ale přímo i s přáním šťastných oslav svátku, měl i další tweet. „Budeme oslavovat, až vaše rodina opustí Bílý dům,“ napsal uživatel jménem Burton Wohlberg.

Našli se ale i tací, kteří zvolili mírnější tón. „Pokud to tak cítíte, povzbuďte svého otce, aby ukončil muslimský zákaz,“ komentoval bývalý republikán a Trumpův podporovatel David Weissman.

If you feel this way, encourage your father to end the Muslim ban. — David Weissman (@davidmweissman) August 11, 2019

Donald Trump vydal výkonný příkaz č. 13769 s názvem „Ochrana národa před vstupem zahraničních teroristů do Spojených států“ v roce 2017. Příkaz tehdy označil za preventivní pokus zabránit přicestování nebezpečným jednotlivcům z nestabilních, převážně arabských zemí.