‚Jsem zrůda bez genderu.‘ říká Londýňanka, která se ráda převléká za mimozemšťanku

Londýn/Praha Jazmin Beanová se zajímala o módu od doby, kdy se stala teenagerkou. Nosí silnou vrstvu líčidel, kontaktní čočky a několik dalších propriet, aby vypadala jako mimozemšťan. Zároveň o sobě hovoří za použití neutrálních zájmen, jelikož prý není ani žena, ani muž. Ve čtvrtek ji představil britský server Metro.

„Nevadí mi, že se mě lidé bojí. Vlastně si to užívám,“ tvrdí mladá Londýňanka Jazmin, zatímco tráví několik hodin líčením. Dotáhnout vzhled k „dokonalosti“ připomínající japonské animé a bájné příšery prý trvalo několik let.

Její pokoj je plný jednorožců, Hello Kitty a růžové barvy. Sto šedesát centimetrů měřící sedmnáctiletá dívka má zároveň obvázaný hrudník, aby schovala svá prsa. Doufá, že si jednoho dne ušetří na operaci, která jí umožní permanentní odstranění ňader. „Pro módu se musí trpět,“ říká.

„Když jsem s tím začala, pohrávala jsem si různými styly, subkulturami a výjevy. Snažila jsem se je vyvinout k nějakému vlastnímu stylu,“ popsala Londýňanka pro server Metro. K outfitům také ráda nosí různé propriety a napodobeniny zbraní.

„Myslím, že je to vtipné, že někdo tak malý jako já nosí zbraně. Přitom jsem se ani nikdy neprala.V životě jsem nikoho nepraštila. Je to spíše estetická záležitost, abych byla jako superhrdina, nebo padouch,“ sdělila Jazmin.

„Chci úplně zbavit svého hrudníku, abych byla plochá a nic tam neměla. To by bylo ideální řešení, ale je to velice nákladné a nebezpečné v mém věku,“ tvrdí. Zatím nosí jen stahovací obvazy, jen by si přála, aby je mohla nosit častěji, ale obává se prý poškození žeber. „Samozřejmě mám ale dny, kdy vypadám normálně a ne pořád jako zrůda,“ dodává.

Často se prý setkává s tím, že na ní lidé zírají, ale nevnímá to nijak hanlivě, prý jde o lidskou přirozenost. „Moc bych si přála, abych mohla jít ven častěji s líčením, aby na mě lidé nezírali. Nejde mi o pozornost,“ vysvětlila dívka.

Rodina ji prý velice podporuje. „Mám štěstí, že si to lidé kolem mě užívají a jsou pyšní na to, co jsem. Moji nejbližší stojí za mnou,“ uvedla Jazmin.