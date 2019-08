Ladislav Preininger: bojoval v Africe i proti Polákům a Maďarům, zatklo a popravilo ho gestapo

PRAHA Velkou část své vojenské dráhy spjal Ladislav Preininger s Francií. Tam narukoval do proslulé roty Nazdar, později válčil i v Africe nebo proti Polákům. Po válce se působil u francouzské vojenské mise. Po roce 1939 působil v domácím protinacistickém odboji v rámci Obrany národa. Za to byl gestapem zatčen a v roce 1941 i popraven.

Ladislav Preininger odešel před první světovou válkou jako stovky dalších českých krajanů do Francie. Po vypuknutí bojů vstoupil do později proslulé roty Nazdar a následně byl nasazen na frontě v Champagni. Při útoku u Arrasu byl těžce raněn. Po částečné rekonvalescenci byl odeslán do severní Afriky. Byl v zápolí a stal se nakrátko tlumočníkem.

V Africe zůstal až do úplného uzdravení. V dubnu 1917 byl na vlastní žádost odeslán na soluňskou frontu. V lednu 1918 vznikl v jihofrancouzském Cognacu 21. čs. střelecký pluk, v rámci nějž se stal velitelem čety. V létě odjel s plukem na frontu v Alsasku a účastnil se bojů u Michelbachu a Aspachu. Zpráva o vzniku samostatného československého státu jej zastihla uprostřed krvavých bojů u Terronu.

Krátce po návratu do vlasti byl 22. ledna 1919 odeslán na Těšínsko, kde se účastnil bojů s Poláky. Poté působil v Praze jako velitel čety Hradní stráže. V květnu odjíždí jako velitel roty na Slovensko do války s Maďary. Poté je odeslán do pařížské vojenské akademie v Saint-Cyru.

Protineměcká činnost vedla k Preiningerově popravě

V říjnu 1925 se stal posluchačem pražské válečné školy, poté je štábní kapitán Ladislav Preininger zařazen jako důstojník generálního štábu a krátce nato se stává pobočníkem generála Louise Fauchera, náčelníka Francouzské vojenské mise. Po splnění náročných povinností pobočníka se po dalších funkcích začal věnovat nové specializaci – útočné vozbě. U této zbraně jej zastihly i události podzimu 1938 a březnová okupace zbytku Československa německou armádou.

Pro bývalé důstojníky čs. armády bylo nutné narychlo vytvořit nová pracovní místa ve státní správě. Ladislav Preininger se tak v září 1939 stal odborovým radou na ministerstvu sociální a zdravotní správy. Mnoho důstojníků se začlenilo do vojensky organizované odbojové skupiny Obrana národa. Ladislav Preininger byl členem ústředního vedení této organizace. Kvůli své rozsáhlé protiněmecké činnosti byl na konci července 1941 zatčen gestapem a vězněn na Pankráci.

Na konci září se stal zastupujícím říšským protektorem nechvalně proslulý Reinhard Heydrich. Svou okupační politiku zahájil vyhlášením stanného práva a zatkl předsedu vlády Aloise Eliáše. Další den nechal popravit nejvyšší představitele Obrany národa. První říjnový den roku 1941 bylo v jízdárně ruzyňských kasáren popraveno dalších 12 vysokých představitelů bývalé československé armády. Mezi popravenými hrdiny odboje byl i Ladislav Preininger.