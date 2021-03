Pandemie mění i sexuální život. Partneři mohou ztratit chuť i proto, že jsou neustále spolu, říká sexuoložka

Koronavirus zasáhl i do intimní oblasti našich životů. Proč mají často se sexem potíže partneři, kteří jsou spolu nyní častěji? „Pandemie má na každého jiný vliv, některé páry nemají sex, protože partneři nejsou zvyklí být spolu tak často, objevují se problémy s libidem. Nejvíce ale podle mě záleží na tom, jak lidé reagují na stres, od toho se odvíjí i sexuální život v současné době,“ říká americká sexuoložka Megwyn White.

Lidovky.cz: Sexualita je v koronavirové krizi trochu přehlížená, řeší se zdraví, ekonomika, mezilidské vztahy. Ale jistě může trpět i sex partnerů. Chodí k vám více lidí s tím, že jejich sexuální život upadá?

Sexuální život partnerů může během pandemie trpět, ale existují také náznaky, že pro některé páry se sexuální život od pandemie výrazně zlepšil. Nejnovější průzkum, který v září provedla společnost The Harris Poll mezi více než dvěma tisíci dospělými v USA, odhalil, že každý třetí z dotázaných (34 %) by si přál mít lepší sexuální život či virtuální sex. Lidé jsou také svolnější k tomu právě nyní častěji experimentovat sami se sebou.

Na druhou stranu stres z pandemie může tlumit libido a pro mnoho párů je problém, že spolu tráví příliš času. Místo, aby měli na sex chuť, má to přesně opačný účinek. Ale objevily se dokonce náznaky, že se snížila míra rozvodovosti. Je tedy těžké říct, zda má pandemie stejný účinek na všechny. Hodně záleží také na tom, jak lidé reagují na stres. Někdo upadne do stavu ochromení, u někoho stres vede k nárůstu vzrušení a touze uvolnit stres prostřednictvím sexu.

Lidovky.cz: Není to paradoxní, většina partnerů má na sebe teď mnohem více času. Proč to sexuální život naopak nezlepšuje?

Někdy může to, že jste si s partnerem stále nablízku, snížit schopnost vidět druhého jako autentickou bytost a vnímat jeho potřeby. Když svého partnera vidíte pořád, ztrácí „tajemství“. Když jsou páry nějaký čas od sebe, mohou zažívat pocit stesku a zároveň si partnera začít projektovat do svých sexuálních fantazií. Ale pro páry, které zažívají přemíru stresu z odloučení partnera, může izolace vypadat nesnesitelně a sex je poslední věc, která jim přichází na mysl.

Komunikace je základ





Lidovky.cz: S tím souvisí i druhý problém, pakliže sexuální život nefunguje zhruba tak, jak by měl a partneři jsou stále spolu, není tak úplně prostor na to, aby se člověk uspokojil sám. Jak řešit toto?

Je důležité si uvědomit, že většina párů zažije ve vztahu určitý stupeň takzvané „nesrovnalosti v touze“. To znamená, že jeden partner potřebuje více sexu než druhý. Je tedy normální, že i na sexuálním životě je nutné pracovat. Zároveň je nutné si uvědomit, že spokojenost začíná u jednotlivce. Pokud nejsme schopni potěšit sami sebe, může být obtížné zažít spokojenost v jakémkoli vztahu.

Existuje výzkum, jehož výstupem bylo, že ženy, které pravidelně masturbují, jsou spokojenější s partnerem. To lze připsat různým faktorům, včetně zvýšeného povědomí o tom, co je jim příjemné, stejně jako skutečnost, že orgasmy přirozeně zvýší libido.

Megwyn White Megwyn White je sexuoložka a atestovaná sexuální koučka, která provozuje svou praxi v New Yorku. V současné době také působí jako ředitelka pro vzdělávání pro Satisfyer, spolupodílela se na celosvětové kampani, která poukazuje na to, jaký vliv má sexuální sebeurčení na úspěch ve všech oblastech života. Je také autorkou metody Haptic Body, což je somatická metoda zaměřená na jednoduchou péči o sebe sama. Ta má za úkol navodit vzájemné propojení celého těla, uzdravení po sexuálních traumatech a sebe-regulaci nervového systému skrze smyslnost a ztělesnění.



Komunikace je nejdůležitější složkou pro udržení zdravého sexuálního života. Je nezbytné, aby oba partneři cítili, že mohou s druhým o svých fantaziích mluvit a prozkoumávat je. Znám páry, pro které jsou „řeči o sexu“ velmi nepříjemné. Buď ze strachu, že ublíží partnerovi, nebo ze strachu, že budou odmítnuti. Proto je vytvoření prostoru bez předsudků velmi důležité. Pokud komunikace směřuje k obviňování nebo zostuzení, může oběma partnerům zničit příležitost získat ve vztahu to, co potřebují.

Lidovky.cz: Sex znamená pro každého něco jiného. S čím se setkáváte nejčastěji?

Může to znít divně, ale jedna z nejdůležitějších věcí, kterou si jednotlivci ve vztahu musí položit, je: „Co pro vás znamená sex?“ Význam sexu se často vyvíjí v čase.

Někdo má sex, protože chce druhému dokázat, že ho nepodvádí, někdo uvolňuje stres, někdo projevuje lásku, jiný posiluje ego či se mstí. Těch podob je mnoho. Když máte jasnou představu o tom, jakou máte k sexu motivaci, můžete si na mnoho otázek odpovědět sami. Když pochopíte, co sex znamená pro vás a vašeho partnera, je snazší cítit empatii a tudíž partnerovi dát, co potřebuje.

Lidovky.cz: Je až s podivem z kolika manželství a dlouhodobých vztahů sexuální život zcela vymizel. Může být takový vztah plnohodnotný?

Každý vztah vyžaduje práci a píli a každý vztah, který má být dlouhodobě úspěšný, vyžaduje, aby zúčastněné strany měly možnost vyjednávat. Lidé, kteří chtějí mít dlouhodobý vztah, musí mít reálný pohled na věc a chápat, že touha a přitažlivost mohou časem slábnout.

Páry, které spolu mluví otevřeně, mají větší šanci na úspěch. Pokud budete spíše uzavření, může se ve vztahu vytvořit napětí. Vztahy, ve kterých si partneři hrají a experimentují - nejen v intimní oblasti života, mají větší šanci přežít.

Lidovky.cz: Pandemie také zcela ovlivnila to, jak se cítíme, mnoho lidí má deprese, jsou podráždění, agresivnější. Může se i toto na sexuálním životě odrážet?

Rozhodně je to velmi náročná doba - ekonomická nejistota, smutek, životní výzvy, absence kontaktu s ostatními lidmi - to vše na duši působí. Deprese se může u člověka projevovat podrážděním, nebo vyvolat silnější reakci na stres.

Deprese může negativně ovlivnit libido člověka a způsobit, že člověk hledá způsob, jak se z takové stavu dostat - většinou ale používá špatné „zbraně“, jako jsou alkohol, sebepoškozování, přejídání a přílišný spánek. Pokud je jeden partner v depresi, může často stáhnout druhého partnera s sebou. Rčení „bída miluje společnost“ je v tomto případě pravdivé. Člověk v depresi pravděpodobně nebude mít chuť na sex.

Lidovky.cz: Povídání si s partnerem o sexu také často nemusí fungovat. Co radíte svým pacientům, aby dělali jinak? Jak o sexu mluvit, když se do toho partnerovi nechce?

Velmi důležité jsou formulace a neverbální řeč těla. Naučit se komunikovat o sexuálních potřebách může být obtížné a taková komunikace by měla být vždy vedena s opatrností. Neverbální podněty, jako je polibek na tvář, jemné objetí nebo letmý dotek, mohou pomoci uvolnit vašeho partnera a dát mu pocit blízkosti, aby se necítil pod tlakem, ale naopak cítil, že ho přijímáte.

Lidovky.cz: Proč se ze sexu tak často stává i mezi manželi tabu?

Jako manželé hrajete mnoho různých rolí. Pokud máte děti, vaše mysl je často zaměřena na péči o jejich potřeby a může být velmi obtížné najít sami sebe. Je důležité naučit se, kdy určitou roli vypnout a hledat přitažlivost, kterou mezi sebou partneři mají.

Lidovky.cz: Jak moc musí být člověk otevřený sám před sebou, aby byl schopen mluvit o sexu s někým dalším?

Někdy stačí si to procvičovat. Mluvit o sexu s lidmi, kteří jsou vám blízcí. Často máme pocit, že naše touhy nejsou „normální“, většinou to ale pravda není.

Lidovky.cz: Může to spravit nevěra? Mám tím na mysli taková nevěra, o které se ten druhý nikdy nedozví?

Mít aférku je ve skutečnosti jen důkazem toho, že člověk není srovnaný sám se sebou a se svými potřebami a touhami. Napadá mě citát od sexuální terapeutky Esther Perelové: „Velmi často jdeme jinam, protože hledáme jiné já. Nejde ani tak o to, že chceme opustit osobu, se kterou jsme, ale opustit osobu, kterou jsme se stali.“

Lidovky.cz: Sexuální život partnerů, kteří spolu žijí je jedna věc. Jak jsou na tom ale vztahy kvůli covidu u lidí, kteří spolu nežijí? Jak nepřijít o jiskru, když se partneři mnohdy nevidí dlouhou dobu a kvůli tomu sex mít nemohou?

Nejdůležitější je neztratit kontakt. Naštěstí žijeme v době, kdy nám technologie nabízí mnoho různých nástrojů, které vás a vašeho partnera udrží ve spojení. Partneři si dnes mohou psát, posílat fotografie, nahrávky, vést erotické konverzace. Existuje například aplikace, kterou můžete ovládat sexuální hračku svého partnera na dálku. To vše napomáhá udržet si „spojení“, když to jinak nejde.

Lidovky.cz: Potřeby partnerů v četnosti styku se často liší. Existuje nějaký recept, jak najít rovnováhu, aby netrpěl ani jeden?

Nejdůležitější je vytvořit prostor pro vyjádření vašich potřeb a také si udělat čas na intimitu. Často si myslíme, že touha musí být vždy spontánní. To není pravda. Existuje touha responzivní, která se spouští poté, co zažijete nějaký typ příjemného fyzického dotyku nebo stimulace. Kontextová touha je pak založena na prostředí nebo okolnostech. Je důležité pochopit, že každý člověk prožívá touhu jinak. Sex můžete i plánovat a nemusí být horší.

Lidovky.cz: Jste mimo jiné autorkou metody Haptic Body, což je somatická metoda zaměřená na jednoduchou péči o sebe sama. Co přesně to ale znamená?

Tuto metodu vyvíjím posledních deset let. Je to ale spíše „zážitková metoda“. Zkoumá sílu dotyku jako nástroje k vyjádření sama sebe a také pomáhá při zpracování emoční energie v celém těle. Samotná metoda se zaměřuje na kumulativní přístup pomoci lidem efektivněji zpracovávat emoce pomocí nervu vagus (bloudivý nerv), který inervuje krční, břišní a hrudní dutiny.

Je to cvičení pro každého, kdo si přeje získat vyšší úroveň spojení se svým vlastním nervovým systémem. Práce je založena na principech hatha jógy, dotykové vědy a hlasového vývoje a lze ji praktikovat kdykoli během dne.