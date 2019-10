Dokumentaristka Špátová o Gottovi: Chartisti mu nic nevyčítají, třeba Kubišové se nebál pomáhat

Filmová dokumentaristka Olga Malířová Špátová o tom, co zažila s nedávno zesnulým zpěvákem v posledním roce jeho života, kdy o něm natáčela film.

Olga Špátová s Karlem Gottem prožila vlastně roky dva. Už před deseti lety, k jeho sedmdesátinám, totiž o něm natočila snímek Fenomén Gott, který se stal nejsledovanějším televizním filmem roku. Pravda, některé kritiky ho tenkrát označily za „aseptické dílo, z něhož přímo čiší, že vzniklo na objednávku“. Nový film o Gottovi by ale měl být jiný, rozhodně intimnější.

Režisérka a kameramanka říká, že tentokrát ji zpěvák pustil hodně blízko: mohla natáčet v rodině, v nemocnici i ve zcela zvláštních situacích – ty v našem rozhovoru jen naznačí, aby předčasně nevyzradila nejsilnější místa filmu, který je teprve ve střižně.



Nečekanou pointu teď její snímek získal zpěvákovou smrtí. Cynicky řečeno, nikdo nevymyslí atraktivnější promo, než je smrt. „No to teda ne. To vůbec neříkejte,“ okřikne mě okamžitě mladá žena, která o hvězdě pop music občas mluví v přítomném čase, protože si zkrátka ještě nezvykla. „Ani nevíte, co bych dala za to, aby tady Karel byl.“

LN: Stala jste se svědkyní posledních dnů Karla Gotta. Taky teď jednou z nejžádanějších osob pro rozhovor o něm. Jak snášíte to, co se kolem jeho smrti děje?

Stala jsem se svědkyní toho všeho nerada. Já jsem měla úplně jinou představu: že se s Karlem na jaře na premiéře našeho filmu všichni obejmeme a budeme šťastní po té rok trvající práci, kterou jsme společně podstoupili. Netušila jsem, že o tom filmu budu muset mluvit takhle brzo. Vlastně mi vůbec není příjemné o něm mluvit už teď, kdy je teprve ve střižně. Ale prostě se to stalo. A ty poslední dny mi úplně změnily život.