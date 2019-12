Sharon Stone zablokovali účet na seznamce. Nevěřili, že je to ona

Šokovaní zaměstnanci firmy Bumble hereččin účet znovu v rychlosti uvedli do provozu a popřáli jí šťastné navazování kontaktů.



„Šla jsem na seznamovací stránku Bumble a oni mi zavřeli účet. Někteří uživatelé nahlásili, že to určitě nemohu být já. Hej Bumble, to, že jsem to já, mě snad vylučuje?“ napsala na Twitteru 62letá herečka, známá také z filmů Total Recall či Casino. Jedna z představitelek společnosti na její zprávu rychle zareagovala a o něco později již napsala, že Stoneové účet byl odblokován.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. 

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? 路‍♀️

Don’t shut me out of the hive 