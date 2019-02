Zemřel Jiří Pomeje. Herec ve čtyřiapadesáti letech podlehl rakovině

PRAHA Rakovině kostí a hrtanu podlehl čtyřiapadesátiletý herec Jiří Pomeje. Serveru extra.cz zprávu v úterý večer potvrdil jeho blízký přítel, producent Pavel Pásek.

V posledních měsících se Pomeje léčil v Nemocnici Na Pleši poblíž Prahy, která slouží péči o pacienty v posledním stadiu rakoviny. Po herci zůstala dcera Anička, kterou měl se třetí manželkou Anderou.

„S Jirkou jsme byli velký kamarádi, udělali jsme spolu několik filmů. Byl to kluk veselý, kamarádský, plný života, plný nápadů a radosti ze všeho co dělal. Užíval život úplně naplno, byl hodný, ohleduplný, trochu fanfaron, mnohdy neuměl rozlišit skutečnost od přání. A do všeho šel upřímně po hlavě. Je mi to líto. Konec konců odešel mladý člověk, každého dobrého člověka je škoda,“ řekl pro web extra.cz režisér Zdeněk Troška.

Pomeje se narodil v roce 1964. Chtěl studovat herectví na DAMU, ale kvůli nesouhlasu svého otce se sovětskou okupací nakonec přijat nebyl. Roku 1992 založil společnost Fronda film. Producentsky se podílel například na pohádkách Z pekla štěstí a Princezna ze mlejna či na filmu Andělská tvář. Jako herce si mohou diváci Pomejeho pamatovat například ze snímků Playgirls, Muka obraznosti či z druhého dílu Kameňáku.

Pomeje proslul také vztahy se dvěma výraznými osobnostmi českého showbyznysu. S herečkou Michaelou Kuklovou se oženil v roce 1994 a manželství jim vydrželo třináct let. Roku 2008 si vzal zpěvačku Ivetu Bartošovou, vztah ale skončil po dvou letech. Poslední Pomejeho manželství s matkou jeho dcery Andreou skončilo vloni.