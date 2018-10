VIEWEGH: Evangelizace e-mailem. Sponzorovat Mariánské společenství opravdu nemohu

Tak jako většina z nás i já občas dostanu nějaký ten pološílený e-mail, s nímž si pak celé týdny, ba i měsíce nevím rady, ale přestože opravdu netuším, co si o tom podivném blábolu myslet, bývám jím natolik fascinován, že mi cosi brání ho smazat…

Právě takový e-mail mi už v půli letních prázdnin poslala Mgr. Petra Bostlová, představená česko-slovenské křesťanské komunity Mariánské společenství, které prý mimo jiné „pomáhá zednářům a satanistům zpátky k Pánu Bohu, poskytuje modlitební a fyzickou ochranu lidem pronásledovaným satanisty, provozuje 24hodinovou SOS telefonickou duchovní a modlitební poradnu, pořádá pouliční evangelizaci, opravuje autoflotilu posledního času (čítající několik desítek osobních aut a dodávek) a staví protijaderné bunkry“, a naléhavě mne žádala, abych jejímu zjevně pracovitému spolku poskytl finanční příspěvek.



Zdvořile, leč opatrně jsem paní magistře odpověděl, že lidé mívají o mých příjmech (a porozvodových vydáních) zkreslenou představu a že opravdu nemohu být ničí sponzor.

„Říká Vám něco moje jméno? Řekla bych, že Vám ho vymazali,“ odpověděla mi v dalším e-mailu Petra Bostlová. „Je na čase, abyste se dozvěděl pravdu o Vašem srdečním záchvatu, který tolik změnil Váš život. Prosím, nechť tento dopis zůstane jen mezi námi, neříkejte o něm ani Vaší přítelkyni, prosím.

Uvedl byste se do nebezpečí. Nevěřím totiž, že by na Vás nebyla zednáři nasazená… Zednáři hodně investovali, abyste se nedozvěděl pravdu (co a proč se tehdy stalo)… Stál jste na samém začátku mé evangelizační mise mezi zednáři. (…) Svolali vás do Ústí nad Labem… Přivezli na to setkání přístroj zvaný Pepka. Asi byl na bázi silných elektromagnetických indukcí. (…) Na dálku. Byla to tehdy novinka, většina z nás to viděla poprvé...

Ten přístroj připravovali k ataku na mě, asi na srdeční infarkt. Vy jste to viděl, Michale, a jako jediný, který jste s tím atakem nesouhlasil, jste se ozval nahlas a veřejně jste se mě zastal, aby přestali s tím atakem. Oni ten přístroj vzali a atak nasměrovali proti Vám. :-( Okamžitě Vám praskla aorta. :-( Nevím, kdo z nich Vám poskytl první pomoc a dopravil Vás do nemocnice nebo k jinému odbornému ošetření. Dozvěděla jsem se, že se to stalo, až když jste byl už v nemocnici…

Ty maily s informacemi mám určitě ještě v mailové schránce z té doby. Prosím, hlavně to nikomu neříkejte, že Vám to píši, uvedl byste se do obrovského nebezpečí a začali by proti Vám nanovo! Tvařte se, že je vše při starém. Tím se ochráníte.“

No, asi to risknu.