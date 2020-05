Vojenské akademie do války. Nadějný důstojník zemřel v pouhých 38 letech

V srpnu roku 1938 byla ve Vojenské akademii v Hranicích slavnostně vyřazena tisícovka nových poručíků československé armády. Řada těchto mladých důstojníků se již za několik měsíců zapojila do protinacistického odboje doma, či za hranicemi. Někteří se proslavili, jiní padli, ale většina zůstala zapomenuta. Jedním z nich byl i poručík dělostřelectva Antonín Pokorný.

Narodil se v Odolené Vodě 1. prosince 1914. Po maturitě na reálném gymnáziu nastoupil vojenskou presenční službu u lehkého dělostřelectva. V Litoměřicích následně absolvoval školu pro důstojníky v záloze. Jako podporučík dělostřelectva v záloze byl přijat v roce 1937 na Vojenskou akademii. Po okupaci Československa získal úřednické místo v Praze. Protektorát Čechy a Morava opustil v dubnu 1940 tzv. balkánskou cestou přes Maďarsko a Jugoslávii a v červnu 1940 byl již v řadách čs. dělostřeleckého pluku 1 ve Francii.

Po pádu Francie se mu podařilo odplout do Velké Británie. Jako nadpočetný důstojník byl zařazen do tzv. velitelské zálohy a absolvoval řadu kursů, mezi nimi i proslulý kurs útočného boje ve Skotsku a parašutistický kurs. V kurzech dosahoval vynikajících výsledků a nadřízenými byl vysoce hodnocen pro osobní vlastnosti a velitelské schopnosti. Po reorganizaci československé jednotky na obrněnou brigádu byl jmenován velitelem Lehkých dílen 3. Prošel boji u přístavu Dunkerque ve Francii a do Československa se vrátil v květnu 1945.



Českoslovenští důstojníci ve Velké Británii. A. Pokorný je v první řadě uprostřed.

Po únorovém převratu potkal majora Antonína Pokorného stejný osud jako řadu jeho válečných kolegů. Z Vysoké školy válečné byl přeložen k dělostřeleckému pluku do Prešova, následně do Ruzyně a předčasný závěr slibné vojenské kariéry jej zastihl v Hlučíně. V roce 1950 s největší pravděpodobností napomohl útěku do emigrace generálu Janu Studlarovi. Následovalo propuštění z armády, zatčení Státní bezpečností a pobyt v Táboře nucené práce Mírov. Po propuštění pracoval s podlomeným zdravím u pozemních staveb. V květnu 1953, v pouhých 38 letech, zemřel na otravu krve následkem úrazu.