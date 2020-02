Z advokátky k vlastní kosmetice. Začala jsem s přírodními produkty kvůli kožním problémům syna, říká

Vystudovala práva, ale práce advokátky ji nenaplňovala. Až když se ji narodil syn, který trpí kožními problémy, začala ale uvažovat o změně. Odjela do Londýna a začala vyvíjet svoje vlastní kosmetické produkty. „Většina produktů má v sobě drahý kámen. Nejedná se o žádný módní trend, ale opět o návrat k tradicím. Drahé kameny využívali již Egypťané, Aztékové, Číňané a jiné starobylé kultury. Používáme je právě pro jejich energii, kterou jsou schopny předat,“ říká zakladatelka značky Yage Petra Drvoštěpová.

Lidovky.cz: Jak se vystudovaná právnička dostane k vlastní kosmetické značce?

Poslechnutím svého vnitřního já. Kdybych to chtěla pojmout fatalisticky, tak bych odpověděla, že cesta již byla předurčena. Vždy jsem se pohybovala v prostředí přímo souvisejícím s přírodou. S rodinou jsme sbírali byliny na zimu, dělali přírodní sirupy, pěstovali zeleninu a ovoce. Prostě jsme žili v souladu s přírodou a vykonávali lehké zemědělské činnosti, dle kalendáře přírody. V průběhu života a postupnou změnou fungování naší společnosti jsem se i já stále více vzdalovala od přírody a více užívala výhody a výdobytky naší civilizace.

Jahody, které byly k dostání i v zimě, vždy dostupné potraviny v obchodě – všechny tyto výhody zatlačily do pozadí těžkou práci farmáře. Kdo by se dřel na poli, když si vše může koupit? Postupem doby a s příchodem syna jsem se začala zamýšlet – nad tím, co jíme, jakou kosmetiku používáme a jak celkově žijeme. Pohled do historie a porovnání se současností, možnost vidět celkový obraz toho, jak fungujeme nejen v rámci našeho mikrosvěta, ale i v globálním měřítku, mě přivedl zpět.



Práva jsem vystudovala vlastně omylem, pouhou mladickou nerozhodností a hledáním sama sebe, kdy jsem ještě nevěděla, co chci do budoucna dělat. Při dni otevřených dveří jsem si všimla, že na práva chodí hezcí kluci, a tak bylo rozhodnuto. Vnitřně jsem však nikdy nebyla právničkou. Až v momentě, kdy začne člověk poslouchat své vnitřní já a vydá se cestou, kterou má jít, jde vše najednou v podstatě samo.

Právě v kombinaci s tímto prozřením a s kožními problémy mého syna jsem začala doma vytvářet přírodní kosmetiku. V té době jsem ale neplánovala vývoj žádné kosmetické značky. Jen jsem studovala aromaterapii, zajímala se o Ajurvédu a tradiční české bylinkářství. Až později, asi po 10 letech, jsem dospěla k závěru, že chci vytvořit bioaktivní kosmetiku i pro ostatní.

Lidovky.cz: Kvůli vývoji kosmetiky jste se s celou rodinou přestěhovala na nějakou dobu do Londýna. Proč? U nás se kosmetika vyvíjet nedá? Co mají v Londýně, co jste u nás nenašla?

U nás lze samozřejmě vyvíjet kosmetiku také, ale v Británii je celkový přístup úplně jiný. Trend a tlak na opravdu přírodní, veganskou a bioaktivní kosmetiku je v Anglii mnohonásobně větší než u nás. Lidé jsou ochotnější za kvalitní výrobky zaplatit a tím podporují vznik nových značek. Velká Británie je na rozdíl od České republiky mnohonásobně větší trh, což zahrnuje i kosmetický průmysl. Zde se na mezinárodních veletrzích prezentují nejnovější patentované aktivní suroviny, technické suroviny a nejnovější technologie, podpora, ochota a informovanost je zde několikanásobně vyšší. Chtěla jsem zkrátka vytvořit špičkový produkt, a tak jsem odjela tam, kde jsou špičkové podmínky: informovanost, prostředí a odborníci, kteří se díky velikosti své země mohou soustředit pouze na úzký segment v daném oboru. Pro mě byl důležitý kontakt s naší formulátorkou, která přednáší na univerzitě a vyvíjí pouze přírodní kosmetiku. Má neuvěřitelný přehled otrhu, všichni distributoři ji znají a posílají jí aktuální novinky, které má možnost testovat. Je v centru dění, a i já jsem chtěla být u zdroje důležitého dění v této oblasti.

Petra Drvoštěpová Petra Drvoštěpová, vystudovala právnickou fakultu Karlovy Uniiverzity v Praze s University of London. Kariéru právničky brzy vyměnila za kreativní obor. Po zkušenostech v reklamní agentuře se naplno začala věnovat interiérovému designu a založila firmu Odlitek.cz, jejíž produkty umožňují zachovat si vzpomínky v podobě otisků našich dětí. Inspiraci sbírá cestováním po celém světě a baví jí moderní umění. Relaxuje sportem, především lyžováním a plaváním. Je maminkou dvou dětí, které jí přivedly k podnikání, ať už to byla touha zachovat si stopy svých dětí v Odlitku nebo dopřát jim přírodní péči v podobě kosmetiky Yage.

Lidovky.cz: Jak dlouho vlastně trvá vytvořit značku od toho prvního rozhodnutí, že do toho jdete, až po spuštění eshopu s vlastními produkty?

První rok jsem sepisovala seznam surovin a jejich účinků, kombinace olejů a studovala jejich složení. Další rok se ve Velké Británii vyvíjely receptury v laboratořích, aktivně jsem se účastnila světových veletrhů významných laboratoří, schvalovala výrobu a vývoj grafiky a obalů, pak následovalo focení a tvorba webu, což zabralo dalšího půl roku. Celkem to tedy trvalo zhruba dva a půl roku.

Lidovky.cz: Co na tom bylo nejtěžší?

Nejhorší na celém procesu byla administrativní část v rámci schvalování výrobku. V našich recepturách naleznete přes 50 ingrediencí botanických extraktů, vzácných olejů, aktivních látek a ke všem surovinám musíte mít mnoho dokumentů. Od bezpečnostního listu, certifikátu o alergenech až po specifikaci produktu a dalších právně administrativních dokumentů. Veškeré schvalovací procesy s hodnotitelem bezpečnosti výrobku, následná vypracování dokumentace v souladu s ISO 22716 byly opravdu náročné.

Příprava podkladů pro seznam ingredienci, počítání alergenů, nefunkční obaly, špatně natištěná grafika krabiček, to byly momenty, kdy jsem to chtěla vzdát. Vytváření receptur je ta nejhezčí a vlastně i nejjednodušší část. To že vám v laboratořích několikrát selže test stability, je v porovnání se vším ostatním legrace. Těch překážek je opravdu mnoho. Jediné, co mě pohánělo jít dál, byla naivita a neznalost. Jsem optimista a vždy jsem si myslela, že když udělám následující krok, už budu mít vyhráno. A spíš jsem jen šlápla do dalších problémů. Kdybych o nich věděla dopředu, nikdy bych do toho nešla.

Lidovky.cz: V posledních letech se s přírodní kosmetikou doslova roztrhl pytel, proto mi přijde těžké, v té spoustě značek nezapadnout. Je potřeba mít něco, co ostatní značky nemají. V čem se tedy liší vaše kosmetika od té běžné přírodní kosmetiky.

Domnívám se, že moje kosmetika nemá konkurenci, je jen otázkou času, kdy naši značku lidé objeví. Veškeré formulace se dělaly pouze za jediným účelem – vytvořit 100% účinnou aktivní kosmetiku bez ohledu na cenu. S takovým zadáním formulátoři standardně nepracují. Vždy mají stanovenou maximální cenu, aby kosmetika byl prodejná. Já jsem takto nepostupovala, protože mým cílem nebylo primárně vytvořit obchodně úspěšný a výdělečný podnik, ale vytvořit jedinečné receptury pro kosmetiku, jakou bych si přála dávat na pleť. Synergii aromaterapie, Ajurvédy, korejského systému péče o pleť, použití drahokamů, vysoká procenta nejlepších bio aktivních surovin, žádné toxické či výplňové materiály. Máte možnost namíchat si vlastní a jedinečné sérum právě pro svou pokožku. Kombinací séra číslo 4 Aqua Splash s obsahem fermentované multimolekulární kyseliny hyaluronové posílené stabilním vitamínem C s jakýmkoliv olejovým sérem s číslem 6 si vytvoříte unikátní bio aktivní sérum přímo pro svou pleť.

Lidovky.cz: Podle složení je ve vaší kosmetice hodně látek, které zní velmi exoticky (např. cacay, kukui, opuncie, marula atd.) a předpokládám, že pokud člověk není odborník, tak vůbec netuší, o co jde. Které z těch méně známých látek si vy ceníte nejvíce?

To je těžká otázka, pokud se podíváte na složení olejových sér číslo 6, tak pochopíte. Je zde hodně vzácných olejů. Je to proto, že každý olej má trochu jiné složení a reaguje na jiné nároky pleti. Určitě však musím zmínit vzácný olej cacay z Amazonie. Je to ještě neobjevený drahokam, o kterém brzy uslyšíme mnohem více. Několikanásobně předčí již etablovaný arganový olej, obsahuje 3x více vitamínu A než šípkový olej a více vitamínu E a F než známější arganový olej. Obsahuje vysoké procento kyseliny linolové, kterou naše tělo není schopno syntetizovat, a tak ji dodáváme pouze vnitřně či dermálně. Používáním tohoto oleje navíc chráníme amazonské pralesy a pomáháme jim. Naším nejdůležitějším mottem je udržitelnost. Právě i díky zvýšení produkce cacay oleje (používají se plody i semena) budou tamější lidé motivovaní spíše k produkci tohoto vzácného oleje než ke kácení pralesů a odlesňování.

Lidovky.cz: Všimla jsem si, že vaše produkty jsou navíc energeticky ošetřeny a zesíleny vibracemi různých drahých kamenů. Co to znamená?

Většina produktů má v sobě drahý kámen. Nejedná se o žádný módní trend, ale opět o návrat k tradicím. Drahé kameny využívali již Egypťané, Aztékové, Číňané a jiné starobylé kultury. Používáme je právě pro jejich energii, kterou jsou schopny předat. Také máme masážní Guo shu z růženínu na rozproudění lymfy, odplavení toxinů a prokrvení pokožky. Drahé kameny mají schopnost naši pokožku zklidnit a uvést do správných vibrací. Například turmalín rozproudí náš metabolismus a podpoří vylučování toxinů z těla ven při blahodárné lázni.

Lidovky.cz: Nemohu se nezeptat, proč se vaše kosmetika jmenuje YAGE (čti jaché) a co to slovo znamená?

Tento název vymyslel táta Mnislav Zelený-Atapana. Je etnograf a celý život se věnuje amazonským indiánům. Před lety nás vzal do Amazonie ke Kofánům od řeky Aquarico. Alejandro, šaman zdejšího kmene, pravidelně popíjí Yage, aby ve spojení s vyšším stavem mysli prozřel, viděl věci z vyšší perspektivy a vedl svůj kmen správnou cestou. I já bych ráda vedla lidi tou správnou cestou ke zdravé čisté přírodní kosmetice. Část výtěžku z kosmetiky proto putuje i do nadace Velká Amazonie na podporu amazonských pralesů.

Lidovky.cz: Celou péči máte postavenou na několika krocích, vaše produkty jsou očíslované 0-10. To si opravdu musím každý den udělat 10 kroků v péči o pleť? To v dnešní době, když spíše hledáme produkty 5v1, není moc praktické.

Naše kosmetika funguje i samostatně v jednotlivých krocích. Neznamená to, že je potřeba obsáhnout všech 10 kroků. Kosmetika je inspirována korejskou péčí o pleť, která je jednou z nejpropracovanějších na celém světě. Chtěla jsem, aby to pro každého, kdo kosmetiku používá, byl malý rituál. Zastavit se, strávit pár minut sám se sebou. Těch pár minut stačí, aby se člověk zklidnil a nabral novou energii. Díky přesahu do aromaterapie a celkovému holistickému pojetí této kosmetiky si v pár minutách užijete péči o pleť i o duši. A obojí se vám za vaši péči odvděčí.

Lidovky.cz: Platí i u vás rčení, že „Kovářova kobyla chodí bosa?“ nebo jste vzorná a své produkty používáte a děláte si každodenní malé rituály?

Potěším určitě všechny čtenářky. Vzorná v péči o pleť na 100 % nejsem, ale snažím se. Je důležité se o pleť starat, ale stejně tak důležité je starat se i o naše střeva. Péče o pleť nestačí. Vše souvisí se vším. Spánek, zdravý duch a šťastná duše, ale i zdravé jídlo, kvalitní odpočinek, sport, pobyt v přírodě, a v neposlední řadě dobré vztahy v rodině a s přáteli, to vše je několikanásobně důležitější než pouhá kosmetická péče. Miluji aromaterapii, miluji tu chvilku, kdy zavřu oči a jemně vmasíruji blahodárné extrakty přírody do pleti a představuji si, jak vše proniká do pokožky a přináší živiny. Tímto cvičením se ráno i večer zklidňuji a snažím se pěstovat mindfulness, využívat benefitu aromaterapie, zahrnuji také masáž Gua sha. Jsem vděčná za tyto chvilky, i když nejsou denně. Také jsem někdy přirozeně líná, a i když mám čas, tak se mi prostě nechce. Nastavovat si pravidelné rituály a dodržovat je, i když na to nemáme náladu, nemá cenu. Je lepší to raději nedělat a užít si rituál s úsměvem a plným vědomím toho, co děláme, když jsme na to naladěni. Užijeme si to více a budeme spokojené, a o to přeci jde. Já si užiju i ten líný den, kdy žádný kosmetický rituál nedělám, úplně bez výčitek.