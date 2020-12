Zemřel hrdina z východní fronty Václav Kuchynka. Bylo mu 95 let

Praha V úterý ve věku 95 let zemřel válečný veterán Václav Kuchynka, bojovník z východní fronty a místopředseda Československé obce legionářské. Na twitteru to oznámil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Kuchynka se za druhé světové války zúčastnil například karpatsko-dukelské operace nebo osvobozování Československa. V roce 2017 ho prezident Miloš Zeman povýšil do hodnosti brigádního generála.

„Včera (v úterý) večer zemřel ve věku 95 let brigádní generál ve výslužbě Václav Kuchynka, veterán bojů na východní frontě a místopředseda Československé obce legionářské. Čest jeho památce!,“ uvedl Metnar.

Ministerstvo obrany na svém webu s odkazem na projekt Paměť národa uvedlo, že se Kuchynka narodil 13. září 1925 v malé vesničce Český Závidov u východní hranice tehdy polské západní Volyně do zemědělské rodiny. Za nacistické okupace této oblasti se Kuchynka podílel na na činnosti závidovské odnože odbojové organizace volyňských Čechů Blaník.

Na jaře 1944 vstoupil do 1. československého armádního sboru, po výcviku se nakazil malárií. „Křest ohněm" podle ministerstva prodělal v bojích v Karpatech, když se v bezvýchodné situaci ukryl v bahně pod dřevenou lávkou, kterou následně přejel německý tank. „Přes zborcení lávky pod vahou tanku jako zázrakem vyvázl s lehkými zraněními," uvedlo ministerstvo. Kuchynka se účastnil celého karpatsko-dukelského tažení i následného osvobozování Československa. Po válce se usadil v obci Polepy na Litoměřicku, pracoval na vlastním hospodářství a později v místním JZD. Po roce 1989 aktivně působil v Československé obci legionářské a v Českém svazu bojovníků za svobodu. Obdržel řadu vysokých vojenských vyznamenání. Podle údajů ministerstva obrany má Česká republika v současné době asi 240 válečných veteránů z druhé světové války.