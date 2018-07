Mlsejte zdravě. Zkuste čokoládový dort bez cukru a mouky

Léto nepřeje tučným dezertům, dopřejte si tedy takové, po kterých nebudete mít špatný pocit, že jste si dopřály sladké. Jedním z nich je čokoládový dort bez cukru a mouky podle cukrářky Lenky Neradové.

Čokoládový dort bez cukru a mouky

Korpus



165 g 81 % čokolády



145 g másla

4 vejce

165 g zakysané smetany

125 g mandlové mouky

vanilkový lusk

15 g prášku do pečiva

Krém



100g 81 % čokolády



400 g mascarpone

200 g cream fresh

100 g 30% smetany

Dortovou formu vyložíme pečícím papírem, troubu předehřejeme na 180C. Čokoládu s máslem rozpustíme ve vodní lázni, vyšleháme bílky, opatrně do nich vmícháme žloutky a zakysanou smetanu, nakonec přidáme čokoládu s máslem. Stěrkou vložíme mandlovou mouku, vanilku a prášek do pečiva. Hotové těsto vlijeme do formy a pečeme na 180 stupňů 40min.



Ingredience na krém vyšleháme dohromady a nakonec přimícháme rozpuštěnou čokoládu. Korpus prořízneme, protřeme půlkou krému, do kterého jsme zamíchali hrst borůvek. Zbytkem krému potřeme vršek dortu, nazdobíme lesním ovocem a necháme vychladnout v lednici.