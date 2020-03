MACHÁČEK: Bloomberg to vzdal, souboj miliardářů nebude

Praha Ještě před týdnem se jako vcelku reálná jevila varianta, že Amerika zažije v boji o prezidentské křeslo souboj dvou miliardářů. Donalda Trumpa – jehož skutečné bohatství neznáme, protože nechce zveřejnit daňová přiznání a soudy – a Michaela Bloomberga. Byl by to ovšem souboj nerovných a velmi různých miliardářů.

Zatímco Trump by se s odřenýma ušima dostal mezi osmičku nejbohatších Čechů, Bloomberg patří mezi desítku nejbohatších lidí na světě a jeho bohatství je skutečně závratné. Zatímco Trump zdědil velké peníze po otci, Bloomberg je self-made man, který začínal od nuly.

Oblast Trumpova bývalého podnikání jsou showmanství, branding, realitní byznys a hotely. V případě Bloomberga to byl servis kapitálových trhů a média. Trump vstoupil do politiky jako outsider, Bloomberg jako zkušený politik a manažer po třech obdobích starostování v New Yorku.

Jenže souboj miliardářů se nakonec konat nebude. Bloomberg vstoupil do demokratických primárek pozdě, a i když utratil půl miliardy dolarů, zvítězil nakonec pouze na ostrovech Americká Samoa.

Pod stůl mimochodem padá i varianta, že by v osobě Bloomberga měla Amerika poprvé v historii prezidenta židovského původu. Bloomberg je dokonce aktivním členem kongregace Emanu-El Temple na Manhattanu. Pořád se to ale letos může stát v případě Bernieho Sanderse, který pochází z brooklynské židovské rodiny, jako socialista ovšem nedává přednost organizovanému náboženství.

Bloombergova kampaň sestávala z 2400 dobře placených profesionálů a z několika set poboček po celých USA. Podle CNN vypadá Bloombergovo high-tech centrum kampaně v New Yorku jako „vesmírná loď“.

Tato celá zcela nevídaná organizačně-manažerská síla bude ode dneška působit ve prospěch bývalého viceprezidenta Joea Bidena, který po Jižní Karolíně přesvědčivě zvítězil v primárkách v rámci tzv. superúterý, a dokonce i ve státě Massachusetts, kde vůbec nebyl v kampani fyzicky přítomen.

Vstup Bidena do souboje v primárkách v Nové Anglii byl nejprve velice mdlý a nepřesvědčivý a Bloomberg měl šance pouze v případě, že by Biden zcela propadl, čemuž ještě před pár týdny leccos nasvědčovalo.

Bloomberg z kampaně nezmizí, jeho zdroje zůstanou přítomné. Prohlásil totiž, že vstoupil do kampaně pouze proto, aby porazil Donalda Trumpa, takže v tomto úsilí bude skrze pomoc Bidenovi pokračovat.

V americké politice v poslední době platí, že kdo vybere více peněz na kampaň, ten vyhrává. Bloombergův osobní neúspěch jako by naznačoval, že už to tak nebude. Jenže ono to platí až v konečném výsledku, nikoli v primárkách.

Pokud ve finále dojde k souboji Biden–Trump, bude to zároveň souboj těch největších peněz. Biden s Bloombergovou neomezenou finanční silou v zádech proti Trumpovi, který snížil daně a dereguloval mnohé oblasti ekonomiky, má tedy také obrovskou podporu byznysu a miliardářů.

Měřeno finančním hlediskem, směřuje to nyní k souboji neřízené střely Trumpa z pravé části spektra s čistým představitelem politického mainstreamu a tradičního amerického politického establishmentu (někdo tomu říká „big state“) Bidena. Finanční trhy tomu věří, protože na Bidenovo vítězství zareagovaly vzestupem akcie farmaceutických firem, které se bojí znárodňování zdravotnictví pod případným prezidentem Sandersem.

Že to takhle dopadne, ale vůbec není jisté. Míra odmítnutí Bloomberga – tedy velkých peněz – mezi voliči Demokratické strany je gigantická. Za zkorumpovaného agenta velkých peněz bude nyní (už je) označován Biden. Socialista Sanders má obrovskou podporu drobných donorů, aktivistů, dobrovolníků a studentů. Biden má podporu Afroameričanů, Sanders zase Hispánců. Souboj dvou netradičních politiků, kteří mají oba talent elektrizovat davy (Trump–Sanders), není tedy ještě vůbec vyloučen.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.