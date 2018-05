Už letos zjistíme, kolik odpadu končí, kde nemá

MOST (Ústecký kraj) Mostečané ochotně třídí odpad a město jim k tomu vytváří dobré podmínky. Základem je dostatek kontejnerů nejen na směsný komunální, ale také na tříděný odpad, jejich počet stále zvyšujeme.

V Mostě mohou občané využívat nejen běžné střední kontejnery, ale i podzemní, které budujeme už několik let. I v letošním roce nové přibudou. V řeči čísel to vypadá následovně: v Mostě se aktuálně nachází 522 kontejnerových stanovišť (475 klasických stanovišť a 47 stanovišť polopodzemních kontejnerů), pro separaci odpadu slouží 327 nádob na papír, 407 na plast a 199 na sklo. Lidé v Mostě mají ale také možnost třídit textil, použité baterie a elektrozařízení a biodpad.

Dostatek nádob na třídění je nezbytný, ale k třídění je třeba občany také motivovat. To děláme prostřednictvím osvětových kampaní například v radničním periodiku nebo na webových stránkách města. A že Mostečané skutečně třídí, o tom vypovídají čísla, v loňském roce se podařilo vytřídit 1 756 tun papíru, 479 tun plastů a 303 tun skla.

Před časem také probíhala soutěž mezi magistrátními úředníky ve sběru baterií a akumulátorů. Reagovali jsme tím na výzvu společnosti Ecobat, která je neziskovou organizací zajišťující v České republice zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií. Na mosteckém magistrátu se do soutěže zapojilo 297 lidí, kteří sesbírali více než 221 kilogramu baterií a akumulátorů.

Zajímá nás ale také kvalita a složení odpadu, proto jsme se rozhodli nechat zpracovat analýzu směsného komunálního odpadu, jejíž výsledky budou známy na konci letošního roku. Zjistíme tak, jak dobře třídíme, a kolik odpadu, který patří do tříděného, skončí, kde nemá, tedy v černých kontejnerech. Analýza navíc poskytne informace o výhřevnosti, budeme tedy znát kvalitu odpadu z černých kontejnerů pro případ, že by bylo v Komořanech u Mostu postaveno zařízení pro energetické využití odpadu. Tam by se mohl využívat právě směsný odpad, který dnes končí na skládce.