Jsme bohatí, a odmítáme si to přiznat

BORŠOV NAD VLTAVOU (Jihočeský kraj) Naše obec se nachází šest kilometrů od Českých Budějovic, které se nechvalně proslavily řešením kočičího problému již v roce 1924.

Tehdy bylo několik občanů města pokousáno toulavými kočkami, a tak městské zastupitelstvo vydalo rozhodnutí skutečně hodné dvacátého století: městští zřízenci celkem pochytali 1027 koček a v popelářských vozech je zplynovali. Tato událost pod názvem „kočičí aféra“ vzbudila nelibou pozornost v celém tehdejším Československu.

V dnešní době na území ČR žije jeden milion koček a dva milióny psů a samozřejmě dochází k nekonečným sporům mezi pejskaři a kočkaři. Psi kálí na veřejnosti, ne vždy páníček exkrement sebere do pytlíku a vhodí do patřičného koše. Kočky nejraději kálí do měkkého, aby mohly zahrabávat, a tak milují sousedovic záhonky. Za psy se platí místní poplatek, za kočky nikoliv. Psi občas někoho pokoušou, kočky číhají na drobné ptactvo.

Hlášených psů máme 281, koček by mohlo být okolo 150. Troufám si tvrdit, že skoro všechny kočičí samice jsou po prvním okocení kastrované, ale jiné je to u kocourů. Pokud je naše kočičí populace rozdělena rovným dílem, tak by mohla být polovina kocourů, přibližně okolo 35, nekastrovaných, a to jsou štvanci. V době kočičího mrouskání beznadějně vyhublí bloudí krajinou a hledají kočku vhodnou pro páření. V té době jich také nejvíce končí pod koly aut.

Domnívám se, že neexistuje problém ani psí ani kočičí, ale může být problém s jejich páníčky, pokud odmítají respektovat zachovávání dobrých sousedských vztahů, protože když bychom vše sešněrovali předpisy a vyhláškami, co bychom si potom počali s cca 100 milióny volně žijících ptáků (v řízených chovech jich máme 20 miliónů a volně žijících by jich mělo být pětkrát více).

Byli bychom velice šťastnou společností, kdyby nás trápily jenom kočičí a psí problémy. Vlastně tak trochu jsme a jsme i bohatí, jen si to odmítáme přiznat. Nebo je normální, když strádající zvíře vzbudí mnohem větší emoce, než deset miliónů bezprizorních obyvatel planety Země? A tak se vesele kočkujme, tak trochu si tím brousíme drápky a učíme se žít pospolu.