ZVĚŘINA: Chyba nebo zločin. Poslala policie nevinného na deset let do vězení?

PRAHA Jsou nebezpečnější dva psychicky labilní policajti, kteří na křižovatce napadnou s pistolí v ruce řidiče, nebo policejně soudní mašinerie, která zkonstruuje proces, na jehož konci je na deset let odsouzený člověk, který zločin nespáchal? První případ je excesem mocí opojených „pistolníků“, ten druhý obrovským selháním systému.

Krajský soud ve Zlíně včera povolil obnovu řízení v případu muže, který byl odsouzen k deseti letům za únos. Dnes je po odsezených 14 měsících na svobodě a je vysoce pravděpodobné, že ke skutečným pachatelům přivedl justici právě on. Policejní prezident nařídil policejní inspekci (GIBS), aby prověřila tamní vyšetřovatele. Je totiž docela dobře možné, že „do tepláků“ dostal domnělého pachatele jeden z policistů, který se mu tím mstil za to, že proti němu kdysi svědčil. Jestli soud nakonec shledá, že verze nespravedlivě (?) odsouzeného muže je pravdivá, mělo by nastat zemětřesení.



Prověřování policistů je samozřejmost, někdo by se též měl ptát státního zástupce, co v případu udělal pro jeho férový, a tedy zákonný průběh. A prokáže-li se jejich selhání či nedej bože zlý úmysl, měl by následovat nejtvrdší postih. Případně i vůči soudci, vždyť ten je pánem procesu, a pokud se mu něco nelíbí, může případ vracet policii i státnímu zástupci. Celkově je nepřijatelná alibistická koncepce, že by soudce byl jen prodlouženou rukou vyšetřovatele a „prokurátora“ bez vlastní vůle a rozumu. Byl-li by soudce jen posuzovatelem spisu, který dostane, pak by jej mohl nahradit nějaký kvalitní software.

Veřejnost justici moc nevěří, protože velké případy se táhnou roky a pravomocnému rozsudku se řada, především movitých a vlivných, pachatelů umně vyhýbá. Ukáže-li se navíc, že kontrolní mechanismy nezafungovaly ani v kauze s desetiletým trestem, pak by bylo nutné ptát se i po politické odpovědnosti vyšetřujících a soudců. Podobné excesy totiž jen povzbuzují politické strany, jež lákají voliče na seznamy těch, které hodlají pozavírat. A to je hrozivé.