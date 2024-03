Naváže-li se věk odchodu do důchodu na očekávanou délku života padesátiletých, jak s tím počítá návrh penzijní reformy, je to napohled férové. Ale i naděje dožití se mění. Ovlivňují ji války a epidemie. Dost na to, aby vznikly nerovnosti pro ty, kteří se narodili o málo dříve či později.

Demografové nerozhodují o penzijním věku. „Jen“ upozorňují, že bude-li určen podle očekávané délky života padesátiletých, přinese rozkolísanost. A ta se pak bude jistě vykládat jako nespravedlnost.