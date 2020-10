HUDEMA: Konečně plán. Normální Vánoce ale raději nečekejme

Kdy skončí současná opatření proti šíření nového koronaviru, se ptá každý už od jejich zavedení. První vodítko ale poskytl až tento týden odcházející ministr zdravotnictví Roman Prymula. A bude to zřejmě na dlouho.

Prymula a s ním i celá vláda dosud tvrdili, že cílem je dostat tak zvané číslo R pod úroveň 0,8 ze současných asi 1,2. Což by znamenalo, že jeden infikovaný nakazí místo v průměru 1,2 člověka méně než 0,8 dalších lidí a epidemie ustupuje. Zároveň členové vlády naznačovali, že Vánoce budou jakž takž normální. Neznělo to ale vůbec realisticky.

Rozvolnit současná opatření při prvním dosažení čísla R 0,8 za současných vysokých přírůstků nakažených by znamenalo zahrávat si s tím, že se celá situace zvrátí zpět. Navíc i kdyby R vydrželo na úrovni 0,8, znamenalo by to, že počet nakažených, hospitalizovaných a tím i počet mrtvých bude klesat jen velmi pomalu.



S realističtějším nápadem přišel Prymula v úterý. Na tiskové konferenci vlády řekl, že pro ukončení současných opatření je nutné, aby číslo R bylo pod 0,8 a zároveň denně nepřibývalo víc než tisíc nově nakažených. To zní už trochu realističtěji. Znamená to ale, že kdyby od zítřka současná opatření zafungovala nějak magickým způsobem tak, že dlouhodobě srazí R na 0,8, budeme na snížení počtu nově nakažených pod tisíc čekat asi dva měsíce.

Nebo spíš do jara, protože současná opatření zřejmě takhle fungovat nebudou. A i v případě jejich fungování by to znamenalo spousty dalších mrtvých na koronavirus. Už dnes jich je víc než 120 denně a to jsou přitom lidé, kteří se nakazili před několika týdny.

Samozřejmě jsou i jiné cesty, jak zkrotit epidemii, a nový ministr zdravotnictví je může prosadit: Buď uzavření celé ekonomiky nebo opakované testování rozsáhlé části populace a pak izolace nakažených. I celková uzavírka by ale trvala nejspíš měsíc a pak by přišly týdny pomalého uvolňování. Příprava a provedení hromadných testů je také na týdny. Normální Vánoce zkrátka letos raději nečekejme.