JOCH: Nejostudnější prezident USA. Trump je odpovědný za násilnosti v Kapitolu

Washington/Praha Politika jeho vlády, domácí i zahraniční, byla dobrá, celkem úspěšná a v některých oblastech i skvělá. Nebýt koronavirové pandemie, možná by byl znovuzvolen. Co mu však vždy chybělo, byl charakter. Čest. Poctivost. Smysl pro fair play. Elementární slušnost. Dospělost a vyzrálost. A ctnost.

Jeho neřesti, egoismus, sebestřednost, dětinskost a sobectví mu přinesly nejen ostudu, ale poškodily i jeho zemi a jeho stranu. A poprvé v dějinách Spojených států podnítily vniknutí násilné lůzy, z politických důvodů, do budovy Kongresu.

Donald Trump.

Moderní politická teorie ignoruje či popírá význam ctností pro to, být dobrým občanem a dobrým státníkem. Stačí prý jen dodržovat zákony a je jedno, zda jsme jinak ctnostní, nebo neřestní. Jenomže když nejsme ctnostní, ale jsme naopak neřestní, proč bychom měli vlastně dodržovat zákony, když si myslíme, že jejich nedodržování nám projde?



Naopak, v jádru klasického politického myšlení, například u Aristotela, byla ctnost. A také u otců zakladatelů USA: „Naše ústava je vhodná jen pro ctnostné a morální lidi; pro jakékoli jiné je naprosto nevhodná,“ řekl první americký viceprezident a druhý prezident John Adams. Ústava může pomoci ochránit svobodu, ale pro udržení svobodné společnosti je nutné, aby lidé byli alespoň do určité míry ctnostní. To je moudrost, kterou moderní myšlení ignoruje.

A největším ignorantem v praxi je Donald Trump. Jakkoli velké byly mnohé úspěchy jeho vlády, jeho vlastní, osobní malost ho nakonec dostihla.

Trumpovi jde jen o Trumpa

Tvrdí, že prezidentské volby 2020 byly zmanipulované, jeho vítězství mu bylo odcizeno a americký lid byl podveden. Nepředložil však žádný konkrétní důkaz, že se tak stalo; takový, který by přesvědčil i soudce, které sám nominoval, nebo i republikánské vlády ve státech, v nichž on prohrál a Biden vyhrál. Byly-li prezidentské volby 2020 ukradeny a zmanipulovány, Trump to neprokázal; tudíž je patřičné předpokládat, že Biden vyhrál legitimně.



Jeho chování za poslední dva měsíce od prezidentských voleb bylo i hlavní příčinou, proč republikáni neobhájili většinu v Senátu, proč v druhém kole senátních voleb v Georgii ztratili křesla obě. Kdyby svou porážku uznal v listopadu, zlost antitrumpovských voličů by byla ukojena a volební účast demokratů v senátních volbách v Georgii by byla nižší. Naopak, republikánští voliči by byli motivovaní jít volit, aby demokraté neměli na federální úrovni všechnu moc v zemi. Senátní volby v Georgii měly být o rovnováze moci.

Trump je však udělal o Trumpovi; jemu nejde o nic jiného než o Trumpa. Nejde mu o Ameriku, o jeho stranu, o svobodu, o ústavu, jde mu a vždy mu šlo jen o sebe sama.

Zřejmě není trestněprávně odpovědný za to, co se ve středu stalo: za násilné a protizákonné vniknutí do budovy Kongresu za účelem narušení či zvrácení předepsaného ústavního procesu, jak potvrdit, kdo byl zvolen příštím prezidentem Spojených států. K násilí nikdy nevyzýval, ani k okupaci Kongresu. Ale je za to odpovědný morálně a politicky.

Jako bylo chybou, že loni v létě policie ve městech s demokratickými starosty nezasahovala proti radikálům z levice, kteří rabovali, ničili a podpalovali, tak bylo chybou, že Kapitol nebyl ve středu dostatečně chráněn a trumpistická lůza, která do něho vnikla, nebyla rozehnána dostatečnou silou. Doufám, že všichni, kdo do budovy Kongresu vnikli, budou pozatýkáni, odsouzeni a dostanou vysoké tresty. Nikdy, nikdy, nikdy ve svobodné společnosti a ústavní republice není správné, aby se kdokoli snažil nutit reprezentanty občanů jednat pod nátlakem.

To, co udělali trumpisté, kteří si říkají patrioti, nebyl patriotismus, nýbrž něco na hranici vlastizrady. Ne, nebyl to pokus o puč, o státní převrat; byla to demonstrace vyhecovaná Trumpem, která se zvrhla. Ale zvrhla se tak, že ty tresty by měly být exemplárně vysoké. Násilné vniknutí do budovy parlamentu a ohrožování poslanců a senátorů? Ti lidé mohou být rádi, že tam nebyl dostatek policistů a vojáků, kteří by je na místě postříleli. O to si koledovali, a kdyby se tak stalo, nikdo by nemohl namítnout ani ň.

Ústavní režim si umí poradit

Což nás přivádí k otázce: jak to, že Kapitol byl tak slabě chráněn? Kdo je za to odpovědný?



A také k otázce: co teď s Trumpem? Je potěšitelné, že přední republikáni, ti skuteční konzervativci, kteří chrání, konzervují americké instituce a americkou ústavu, tedy viceprezident Mike Pence, vůdce dosavadní republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell a další, se Trumpovi vzepřeli a odmítli jeho naléhání na zmaření voleb a protiústavní jednání. Jedním řešením je pětadvacátý dodatek ústavy: viceprezident a nadpoloviční většina členů vlády prohlásí prezidenta za nezpůsobilého vykonávat svou funkci a jeho úřad do 20. ledna převezme viceprezident Mike Pence.

Svobodná společnost a ústavní režim jsou silnější a odolnější než jeden narcis.

Autor je publicista působící v Občanském institutu.