Amerikanista: Útok na Kapitol znamená pro republikány dramatický rozkol, značka Trump ale nezmizela

Washington Donald Trump stále ovládá velkou část republikánských voličů, říká Kryštof Kozák z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Lidovky.cz: Znamená útok Trumpových příznivců na Kapitol rozkol v Republikánské straně?

Ano, a je to dramatický rozkol. Navenek je to znát zejména tím, že prezident se rozešel se svým viceprezidentem Mikem Pencem, svým nejvěrnějším spojencem. Byl to právě Pence, který dosud tvořil jakýsi most mezi prezidentem a tou částí republikánů, kteří třeba nebyli bezvýhradnými spojenci prezidenta.

Lidovky.cz: Kde je podle vás Trumpova politická budoucnost? Ve straně, nebo mimo ni?

Prezident Trump má ve straně a mezi jejími podporovateli velkou a velmi oddanou skupinu voličů. On tyto lidi, kteří v podstatě hltají každé jeho slovo, ovládá a bude toho chtít v rámci strany chtít využít. Značka Trump tedy v žádném případě nezmizela. Jak je silná, se ukáže při primárkách, nejen těch prezidentských pro volby za čtyři roky, ale mnohem dříve, v podstatě před hlasováním do jakékoli volené funkce. Trump bude chtít protlačit jemu nakloněné republikánské kandidáty.

Lidovky.cz: Bude lídrem toho druhého křídla v rámci Republikánské strany Mike Pence?

To není zdaleka jisté, jsou tu i další silné postavy, třeba Mitch McConnell, šéf republikánů v Senátu. Mezi těmito dvěma křídly – „trumpovským“ a „protitrumpovským“ – bude určitě docházet k třenicím. Na druhé straně něco podobného se dá očekávat i u demokratů, tam jsou také dvě celkem jasně profilované skupiny.

Lidovky.cz: Váš odhad: přijde 20. ledna Trump pogratulovat novému prezidentovi Joeu Bidenovi?

Odhadoval bych, že se pokusí inaugurace využít k tomu, aby na sebe něčím přitáhl pozornost a Bidena v ten den zastínil. Každopádně bude chtít něčím překvapit.