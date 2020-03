KAMBERSKÝ: Panikáři? Ignoranti? Všechny vlády v Evropě postupují víceméně stejně

PRAHA Zvláštní to věc. I od lidí inteligentních a vzdělaných lze v poslední době slyšet, že „vláda nemá žádný plán, Babiš neví, co dělat, rozhoduje zcela zmateně“.

Máme pro vás dobrou zprávu: žádná vláda nemá svůj vlastní plán. Plány pro případ epidemie má stát – a aktuálně je upravuje podle nejnovějších informací, které publikuje třeba European Centre for Disease Prevention and Control. Jinak řečeno, je v podstatě jedno, zda je premiérem Pavel, nebo Šavel, všichni, krom úplných šílenců, by se chovali víceméně stejně.



Pokud by byl premiérem třeba Karel Schwarzenberg, jistě by utrousil nějaký vtípek či životní moudro, jimiž by dodal národu klid. Petr Fiala by určitě nevolal na ministra: „Nebuďte slušnej!“ Ale to vše je opereta a umělecký dojem. Některé věci nelze plánovat (co s lyžaři v Itálii?), ale jinak se při epidemii jede podle algoritmů. Ano, někde se shromažďování omezí na sto, jinde na tisíc lidí, ale to je tak zhruba vše. Všimněte si, že na všech zásadních tiskovkách vystupuje epidemiolog a zároveň náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Jan Fischer by možná udělal z pana Prymuly šéfa krizového štábu, Babiš, jak je jeho zvykem, musí všemu šéfovat osobně. Leč nakonec všichni dělají to, co jim lidé jako Prymula doporučí.

Kouknete-li se na doporučení výše zmíněného Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, zjistíte, že se vlastně všechny evropské státy chovají jak podle učebnice – jen jsou v jiné fázi a podobě epidemie, vyhlašují tak jiná opatření jindy. Ve fázi „model 0“ jsme jen zajišťovali, abychom co nejrychleji identifikovali možné případy. V situaci „model 1“, tedy kdy v zemi je pouze zavlečena infekce, se úřady snaží pečlivě identifikovat každý případ, izolovat jej, a zejména najít všechny, s nimiž se nemocný potkal. Tam jsme byli ještě včera ráno. A teď nastoupil „model 2“, kdy se zřejmě potvrdil komunitní přenos (nakazí se jeden našinec od druhého, bez souvislosti se zavlečenou nákazou), takže posilujeme kapacity laboratoří, zavíráme školy a veřejné akce a připravujeme se na situace, kdyby se epidemie zhoupla do další fáze...

Ano, pokud je premiér úplný šílenec, bude doporučení epidemiologů a lékařů ignorovat. Ale ať si o pánech jako Gross či Babiš myslíme cokoli, jako úplný šílenec se zatím nikdo neprojevil. Česko se tak zatím chová dle očekávání: pečlivěji než Itálie a méně úzkostně než Slovensko.