MACHÁČEK: Řešit Bělorusko bez Ruska? Sblížení Minsku a Moskvy není v zájmu Západu

Praha Summit lídrů EU, resp. Evropská rada, která se konala tento týden, se mimo jiné měla zabývat strategií Evropské unie vůči Rusku, tohle téma bylo ale odloženo na příští radu.

Místo toho se premiéři a prezidenti museli zabývat a rozhodli se zabývat novou běloruskou kauzou: únosem letadla Ryanair s registrací v EU v rámci přeletu mezi dvěma členskými zeměmi Unie i NATO a uvězněním mladého novináře Romana Protaseviče, který žil trvale v Polsku, kde požádal o azyl.

EU zakázala lety běloruských aerolinií do evropských měst a doporučila oblétat běloruský vzdušný prostor, což se mimochodem velmi rychle uskutečnilo a děje se to pořád, stačí se podívat na jednoduché radarové aplikace, které má už dávno leckdo v mobilním telefonu. Připravují se i další sankce proti představitelům běloruského režimu.

Celá geneze uskutečněného a odloženého jednání je ale symptomatická a poukazuje na podstatné věci a otázky. Za prvé, ve světě se prostě věci dějí – vlastně se zvláště v poslední době děje něco pořád – a lídři EU musí vždy dát přednost akutnímu požáru a to strategické a dlouhodobé může nakonec vždycky jaksi počkat. Je jasné, že na nebezpečný případ vzdušného pirátství a únosu letadla i disidenta bylo třeba okamžitě reagovat, na druhou stranu to tak nějak už patří ke stylu EU, že to dlouhodobé může nějak počkat.

A pak je tu otázka: jednalo se o izolovaný akt Běloruska, Lukašenka a běloruské KGB, nebo tu od začátku byla podpora a krytí Ruska? Anebo to dokonce zorganizovaly hlavně a především ruské tajné služby?



Proč chce Rusko unii s Běloruskem

A druhá otázka se týká zpřísnění sankcí a další izolace běloruského režimu. Pokud další sankce a izolace běloruský režim ekonomicky oslabí, stane se více závislý na Rusku. Přitom vytvoření politické, ekonomické a bezpečnostní unie s Běloruskem je dlouhodobým cílem Putinova Ruska, je to dokonce součástí oficiální bezpečnostní a zahraničněpolitické strategie Ruska. Jednání o této unii probíhají kontinuálně a na začátku května se v této věci dokonce konal v Moskvě summit Lukašenka s Putinem. Typické pak bylo, že běloruská tisková agentura byla opatrná a zdrženlivá, ale ruská státní média už hlásila, že je skoro ruka v rukávě.

Na běloruský státní terorismus se reagovat musí, ale sblížení Běloruska s Ruskem a jejich unie do budoucna, to je přece naprostý opak geopolitického, bezpečnostního a strategického zájmu EU i NATO. Tím samozřejmě netvrdíme, že jsou ruští agenti a šéfové tak chytří, že dokázali únos letadla zaranžovat tak, že to s očekávanou reakcí v důsledku povede ke sblížení Ruska s Běloruskem.

Existuje samozřejmě i teorie, že si Lukašenko na tuto akci troufl sám a že tím Rusy překvapil. Putinovo okolí sestávající z různých oligarchů a korupčníků se prý bojí, že by mohli být také někde vyndaváni z letadla. To je ale nepravděpodobné, protože demokratický svět vzdušné pirátství neprovozuje, a bude-li někdo vysazován z letadla, tak jen na základě práva, tedy platného zatykače.

Ruský prezident Putin se v Soči setkal se svým běloruským protějškem Lukašenkem.

Proč chce Rusko unii s Běloruskem? Důvody jsou historické, ekonomické a vojensko-strategické. Putin prohlásil, že rozpad SSSR byla z pohledu Ruska tragická chyba, a je tu vliv historie a historického sentimentu, že tam, kde Rus už jednou byl, tam to považuje trochu za svoje.



Důvod ekonomický je, že Rusko získá větší trh. Protiruské sankce vedou k tomu, že Rusko chce a bude muset vyrábět více věcí doma, a Bělorusko představuje odbytiště. Navíc jsou Bělorusové pracovití, levní a disciplinovaní.

Důvody vojensko-strategické jsou ale asi nejdůležitější. Rusko se dostane na hranici s Polskem a strategicky významnou enklávu Kaliningradu by od Ruska odděloval už jen Suwalský koridor, nížinatý pás na polsko-litevské hranici, který se jmenuje podle polského města na jihu této oblasti.

Není vcelku pochyb, že Rusko je ve velkém pokušení část tohoto koridoru zabrat a dostat tak do izolace pobaltské členy EU a NATO. Není také náhodou, že právě na obranu tohoto koridoru a nejzranitelnějšího článku na východním křídle NATO se soustřeďuje velká část významných vojenských cvičení Aliance.

Co nabídne Biden Putinovi?

Názorových škol na to, jak vyjít s Ruskem, je přehršle a stojí za to sledovat všechny chytré autory, od realistů po moralisty. Vzdušné pirátství je jedna věc, ale z pohledu moralistů vzniká úplně paradoxní situace, že Bělorusko je trestáno víc než země, kde vláda tráví politické oponenty, která okupuje Krym, plete se do Sýrie – zkrátka seznam by mohl být ještě dlouhý. Ale přes tuto zemi se bude oblétávat Bělorusko, jež sice potlačuje svobodu doma, ale vůči světu kolem v zásadě tolik nebezpečné není.

Také jde o to, že skrze Nord Stream 2 Evropa jako celek navyšuje závislost na ruském plynu, takže vůči Rusku si pak logicky méně dovolí. Z pohledu realistů (řekněme) německé školy je ale lepší Rusko, se kterým se obchoduje, než vyhladovělé Rusko s raketovým a jaderným arzenálem, jež může být mnohem agresivnější, protože nebude mít co ztratit. A co bude nabízet Joe Biden Vladimiru Putinovi za dva týdny ve Švýcarsku? Potíž je také v tom, že nikdo nemá tušení. Ani realisté, ani moralisté.