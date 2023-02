Důvody těch bojkotů se lišily. Hry v Moskvě bojkotoval Západ za to, že Sovětský svaz vojensky obsadil Afghánistán. Následující hry v Los Angeles bojkotoval Východ jen v ideologické odvetě za Moskvu. Přesto nešlo o postupy, na které by jejich aktéři byli dnes hrdí.

Možná i proto si teď Ukrajina dává pozor. Má silné argumenty proti účasti Rusů a Bělorusů na OH v Paříži (2024). V takovém případě hodlá hry bojkotovat. Ale jak zaznělo včera z Kyjeva, Ukrajina zatím bude přesvědčovat nadnárodní sportovní federace, aby dodržovaly sankce a ruské i běloruské sportovce nenechaly startovat v kvalifikačních soutěžích.

Uspěje apel? Podaří se tak vytěsnit Rusy z nejbližších olympijských her? Těžko říci, opatrný člověk by na to výplatu nevsadil.

Nadnárodní federace mají rády spíše hladký průběh věcí než morální gesta. Ale teprve potom, až když by bylo jasno, že apel selhal, je Ukrajina – a s ní možná baltské státy či Polsko – odhodlána hry bojkotovat. Aspoň jí nikdo nebude moci vyčítat, že svět vyděračsky postavila před hotovou věc.