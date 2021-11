Pečujeme o místo, kde žijeme

JANA MAŠOVÁ, místostarostka obce Dubňany, SNK

Čekali jsme na každou zprávu z Prahy, kde bylo hlavní centrum dění. Nedokázali jsme si představit, co nás čeká, ale věřili jsme, že to bude změna k lepšímu. A byla. V Dolních Dubňanech jsme založili Občanské fórum a pustili se do další práce.

Mezi prvními velkými investičními akcemi, které výrazně zkvalitnily život u nás v obci, byla plynofikace a položení vodovodního řadu. Splaškovou kanalizaci jsme vybudovali o několik let později, čekali jsme na vhodný dotační titul, protože z rozpočtu obce jsme nebyli schopni tuto nákladnou akci provést. Podařilo se v roce 2015. K zajímavým stavbám v obci patří právě nově postavená čistírna odpadních vod. Stojí na místě, kde se říká Na Hradisku. Kdysi tam opravdu hradisko stálo. Chtěli jsme místu co nejvíce ponechat původní ráz, a tak budova čističky hradisko připomíná.

Proměna v čase

Centrem naší obce je zrekonstruovaná víceúčelová budova. Nachází se zde obecní úřad, mateřská škola, školní kuchyně s jídelnou, knihovna a kadeřnictví a také čtyři byty. Celkových oprav se dočkala i obecní budova se dvěma byty. Stejně jako většina obcí v našem okolí, i my máme fotbalové hřiště. Tam jsme postavili nové sociální zázemí a také jsme zastřešili pódium, které slouží k pořádání tradičního festivalu dechových hudeb. Pro bezpečnost, ale také pro pěkný dojem, jsme opravili všechny chodníky a vybudovali dvě nové vozovky. Jsme malá obec, na každé opravy dlouho šetříme a snažíme se využívat nejrůznější státní dotace. Jsem moc ráda, že mladí lidé chtějí u nás bydlet, zakládají rodiny a zapouští zde své kořeny. Proto jsme zasíťovali sedm nových stavebních pozemků.

Škola pro mladou generaci

Rodiče nemusejí své děti vozit do školky ani do školy mimo obec. Mateřinku máme v budově obecního úřadu, základní škola má vlastní budovu a také hřiště se sportovními prvky. V letošním roce ji navštěvuje 41 žáků. Děti se zapojují do kulturních akcí nejen v Dolních Dubňanech, ale i v okolí. Oblíbený je školní pěvecký soubor Klíček, který vystupuje o Vánocích, při vítání občánků i dalších příležitostech. Mezi již tradiční akce mateřské školy ve spolupráci s obecním úřadem patří Halloweenský večer se svítícími dýněmi a strašidly. Budova školy si zasloužila rozsáhlou rekonstrukci, pořídili jsme nové moderní vybavení včetně lavic a interaktivní tabule. Právě s vybavením a pomůckami pro výuku nám finančně velmi pomohla Jaderná elektrárna Dukovany. Děti potřebují pohyb na čerstvém vzduchu, proto jsme jim ve spolupráci s Nadací ČEZ zbudovali čtyři hřiště, aby zde mohly skotačit.

Zelené zbytky do kompostárny

Kam s trávou, menšími větvemi a zbytky zemědělských výpěstků? Občané v Dolních Dubňanech mají jasno. Do obecní kompostárny. Na dvou místech stojí kontejnery, které sváží malý traktor. Zpracovávají i větve, které štěpkují. Tím, se nám také daří mnohem lépe udržovat pořádek.

Prostě pečujeme o místo, kde žijeme. Opravili jsme tři sakrální stavby, chodník na místním hřbitově, vyměnili okna a dveře v pohostinství a sále, revitalizovali jsme parky, vysadili dvě ovocné aleje. Kulturní a společenský život máme bohatý. Covid-19 nám sice některé plány překazil, ale věřím, že se vše vrátí do normálu.