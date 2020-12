Poslední slovo Karla Olivy: Doba před

Advent je latinské slovo znamenající „příchod“, v předvánoční době ovšem nabylo významu „doba před příchodem“ – tím „příchodem“ se míní narození Ježíška neboli příchod Vykupitele (z toho je také vidět, že musí jít o tu „dobu před“, protože čtyři týdny trvající porod si lze i při vší zázračnosti stěží představit).

Letos se ovšem zdá, že česká, do značné míry ateizovaná společnost spíše než na Ježíška čeká na vakcínu. Inu, co je to za advent, když není možné trávit hodiny a dny v tlačenicích při výběru zboží či před pokladnami, no řekněte sami.