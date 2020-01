Poslední slovo Petrušky Šustrové: Novoroční překvápko

Jeden z úplně prvních e-mailů, který mi přišel v roce 2020, byla pozvánka na pořad v Knihovně Václava Havla. Na tom by samo o sobě nebylo nic divného, občas mne tam zvou lidé, kteří mají s pořadem něco společného, jindy sama knihovna. Tentokrát to ale bylo něco jiného: pozvánka byla na pořad Amputace – podle stejnojmenné knihy několika autorů, z nich jeden se jmenuje Igor Pomerancev.

Ohromilo mě to, pro jistotu jsem si došla do kuchyně natočit vodu a podívala se na pozvánku znovu, abych se ujistila, že jsem si ji nevymyslela. Jsem totiž ponořená do překladu knihy Petera Pomerantseva Tohle není propaganda a zrovna jsem překládala pasáž právě o Igoru Pomerancevovi a uvažovala jsem, jak asi ten člověk vypadal.