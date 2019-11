Poslední slovo Petrušky Šustrové: Učitelský problém

Měla jsem ve středu jet do jedné školy na besedu – hádejte o čem! Správně, o sedmnáctém listopadu. Leč ve škole se stávkovalo, byla zavřená, takže jsem mohla zůstat doma. A napadlo mě, že ta učitelská stávka by byla, či vlastně je, možná docela dobré téma k takové diskusi.

Třeba proto, že před zhroucením komunismu by učitelé spolehlivě nestávkovali. Mohl by to být malý příspěvek k úvahám o tom, proč si tolik lidí myslí, že za starého režimu bylo líp. Po pravdě řečeno jsem úplně přesně nepochopila, za co přesně učitelé stávkovali. Proč, to chápu, chtějí vyšší platy. Také myslím, že by učitelé měli být patřičně ohodnoceni, je to důležitá práce a v mnohém na ní záleží budoucnost naší společnosti. Ale vysvětlení týkající se procent a rozdělování těch procent jsem neporozuměla, přestože jsem přečetla a vyslechla všechno, nač jsem narazila.