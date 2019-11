Poslední slovo Radky Kvačkové: Kritické myšlení

19. listopadu 2019 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Tak se mi zdá, že se nám to kritické myšlení, které si ordinujeme posledních třicet let, nějak posouvá. Jeden čas se říkalo, že by se mělo hlavně myslet, a teď se zase myslí, že by se mělo hlavně kritizovat. Kdo nekritizuje, jako by nebyl. Tuhle jsem si od jednoho kritika přečetla, jak nemožný je Marek Eben. Z jeho moderování StarDance prý probleskuje hloupý sexismus, místo pjůdájpáj vyslovil nesprávně pjůdipaj, jako by neuměl pořádně anglicky, a vůbec už patří do starého železa.

Napadlo mě, že jsem něco musela přehlídnout, a schválně jsem si další díl toho televizního pořadu pustila s tím, že budu dávat větší pozor než jindy. Ve skutečnosti se na tu show alespoň po očku dívám docela často, ne snad proto, že by mě nějak zvlášť bavil tanec, ale že mě baví Marek Eben.