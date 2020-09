Poslední slovo Radky Kvačkové: Ze života čtenáře

Možná je to jen náhoda, ale stejně bych ráda věděla, jestli se děje jen mně. Abych vysvětlila, o co jde, asi bych měla říct, že patřím mezi konzervativce, kteří pořád ještě kupují a čtou papírové noviny. Ne že bych opovrhovala internetem, ale nějak mi nestačí klipovité informace a apely, třeba abych nevěřila Číňanům nebo nekupovala potraviny ošetřené éčky.

Chci si sednout, nebo ještě lépe lehnout, a přečíst si pěkně na šustivém papíře, co si o Číňanech myslí tenhle analytik a co támhleten a co vlastně můžou taková éčka udělat s mými útrobami podle biochemika. Jednotlivé tituly pak posuzuji podle toho, jestli jsem se na jejich stránkách dozvěděla něco, co jsem nevěděla. Mám vytipovaných několik přínosných a jsem s jejich nabídkou celkem spokojená.