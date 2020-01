Poslední slovo Štěpána Korčiše: Silvestrovské pohřbívání

31. ledna 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Můj táta si koupil hrob na Malvazinkách, vyprávěla na silvestrovském večírku kamarádka. To lidi dělaj. Chtěj utratit trochu peněz. Trochu ušetřit pozůstalým peníze a starosti vůbec. Někdy strach, že by o ně nebylo postaráno dle představ. Jako by to koupě hrobu zaručila.

„Už někdy v září. Jenže ten kameník, co měl připravovat náhrobek, onemocněl. Takže prázdný hrob čekal na zavření ještě koncem roku.“ Ale víme, co se stalo 1. října. Umřel Karel Gott. A v prosinci vdova oznámila, že mistr bude odpočívat kde? No, na Malvazinkách. A v tu chvíli to začalo. Televize prošla hřbitov Malvazinky a našla tam hrob „připravený na nájemníka“. A odvysílala něco ve smyslu, že zde bude zřejmě odpočívat Karel Gott.