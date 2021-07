Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Letní zábor

7. července 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Zrovna nedávno jsme s kolegou hovořili o záborech, což ve filmovém světě znamená, že se vám ve scénáři objevila věta typu „Karel jede na kole a rozhlíží se, zda nenarazí na Cilku“, a vy kvůli tomu musíte vyblokovat celou ulici, obvykle v Praze na Letné, protože režisér si pro tu větu náhle začne představovat „takový ty jako secesní domy, který situaci daj atmosféru“ a odmítá připustit, že by to mohlo souviset s tím, že bydlí na Letné za rohem, a tudíž to aspoň jeden den bude mít blízko na plac.

Dobrý produkční se samozřejmě snaží nutnost záboru zadusit v zárodku. Nejdřív se zeptá, zda je ta scéna pro příběh klíčová, jestli bychom divákovi, že se Karel rozhlíží po Cilce, nemohli naznačit nějak levněji.