Rád si přečtu Škvoreckého i špionážní thriller

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) Odpočívám aktivně, ať už v přírodě, na zahradě nebo při sportování. Když je možnost, rád v zimě vyrazím na hory, v létě se zase snažím zvelebovat naši zahradu. Samozřejmě ale i kniha patří mezi mé oblíbené společníky pro volné chvíle.

I přesto, že se nepovažuji za náruživého knihomola, čtení mám rád. A to už od dětství. Myslím, že spousta z vás, stejně jako já, hltala příběhy Rychlých šípů Jaroslava Foglara, které mě učily, co je správné a jak by se člověk měl chovat. Tyto knihy miluji do dneška.

Z českých autorů určitě musím vyzdvihnout také Josefa Škvoreckého, rodilého Náchoďáka. Jeho Zbabělci nebo Tankový prapor patří podle mě k tomu nejlepšímu z české literatury a jsem moc hrdý na to, že si v Náchodě stále jeho odkaz připomínáme. A to nejen jeho vlastní literární činnost, ale i fakt, že se během svého exilové pobytu v Kanadě zasloužil o to, aby byly publikovány stovky skvělých děl autorů, které u nás nemohly vyjít.

Pokud bych ale měl vybrat jednu moji nejoblíbenější knihu, tak to bude těžké. Řekl bych, že tou nejoblíbenější je vždy právě ta, kterou zrovna čtu. Mám rád, když jsou knihy plné akce i napětí, proto mezi mé další oblíbence patří například Frederick Forsyth a jeho romány Den pro Šakala, Boží pěst nebo Vyjednavač. Stejně tak mám rád i bestsellery Dana Browna. Ač v životě rozhodně žádným konspiračním teoriím nepodléhám, u jeho knih si vždy příjemně odpočinu.

Řekl bych, že naše domácí knihovna je poměrně slušně zásobena a je v ní spousta titulů, které ještě čekají na svoje přečtení. I proto mě mrzí, že se knihám nemůžu věnovat tolik, kolik bych rád, neboť poslední čtyři roky už musím nosit brýle na čtení a po celodenním koukání do počítače nebo pročítání pracovních dokumentů moje oči uvítají, když už jim večer dopřeji trochu odpočinku. Ale na dovolenou si knihu beru vždy, jinak bych na pláži nevydržel.