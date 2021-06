V oceněné borovici je zakletá sedmihlavá saň

VELKÉ OPATOVICE (Jihomoravský kraj) Anketu Strom roku vyhrála i Zádvorská lepa. Pět set let stará lípa se zase pyšní titulem Strom hrdina.

Historicky byly Opatovice vesnicí zemědělskou, takže vztah k přírodě a jejím darům mají místní usedlíci hluboce zakořeněný. Již na počátku 18. století se hraběcí panstvo vlastnící opatovický statek rozhodlo upravit okolí svého zámečku. Píše se tak historie vzniku zámeckého parku. V něm pak byly vysázeny vzácné dřeviny a další rostliny, které tu rostou dodnes. Náš zámecký park je ostatně zapsanou kulturní památkou a je jedním z mála zachovaných zámeckých parků. I když je pravda, že ne příliš dobré přírodní podmínky posledních let se na zdraví dřevin výrazně projevily.

Jedním z velikánů, které v něm rostou, je i zámecká lípa. Její stáří můžeme pouze odhadnout, pravděpodobně se jedná o 500 let starý strom. V roce 2012 ji místní rodák, MUDr. Dalibor Badal přihlísil do ankety Strom roku. Tehdy odstartovala naše účast v této anketě. Lípa sice nevyhrála, ale obdržela speciální ocenění Strom hrdina. Přežila totiž několik – pro jiné stromy – smrtelných zásahů a má se dodnes čile k světu. Naproti tomuto skvostu najdeme další zajímavý strom, Opatovickou borovici (borovice černá rakouská). Tento strom byl také přihlášen do ankety, a to v roce 2014. V České republice vyhrál a v evropském kole skončil na pátém místě. Stáří tohoto stromu se odhaduje na 250 let. Opatovická borovice je unikátního vzhledu, má totiž neuvěřitelných sedm kmenů. Je opředena mnoha legendami a jedna z nich ji popisuje jako zakletou sedmihlavou saň, se kterou bojoval sv. Jiří. Zajímavostí je, že jakožto mimořádný exemplář byla vybrána v 70. letech Botanickým ústavem Akademie věd jako mateční strom pro sběr šišek.

No a do třetice, v roce 2018 vyhrála anketu ČR Strom roku Zádvorská lepa. Lípa, jež roste na křižovatce pěti cest v místní části Zádvoří, byla vysazena v roce 1918 jako jedna z Lip svobody. Přežila jako jediná z šestnácti stromů, které byly na oslavu konce války a vzniku samostatného státu vysázeny. V Evropském kole se umístila na pátém místě. Jak vidíte, máme tu co obdivovat.

Jak již bylo zmíněno, zámecký park skýtá mnoho dalších zajímavých stromů a rostlin. A nejen park. Po celém městě se snažíme udržovat zeleň v dobré kondici. Nezbytné zásahy končící kácením nahrazujeme novou výsadbou. Jen v posledních dvou letech došlo k několika větším výsadbám zeleně a stromů na katastru obce a okolí. Pro představu uvedu pár z nich.

K výročí oslav 100 let vzniku ČSR jsme zasadili na bývalém hřbitově také připomenul význam tohoto výročí a za kraj předal 2 lípy (Lípa svobody a Lípa republiky), které byly za okamžik slavnostně vysázeny. Pan farář těmto lípám požehnal a také připomenul význam těchto oslav. Jihomoravského kraje také připomenul význam tohoto výročí a za kraj předal 2 lípy (Lípa svobody a Lípa republiky), které byly za okamžik slavnostně vysázeny. Pan farář těmto lípám požehnal a také připomenul význam těchto oslav. Slavností průvod pokračoval městem k Památníku padlým hrdinům ve Žlebě. Zde místostarosta města připomenul historii okamžiku konce první světové války s důrazem na lidské ztráty a historický význam těchto událostí. Dále hosté ze senátu, parlamentu a ostatní významné osobnosti přispěly k uctění této historické události. Následoval pietní akt k uctění památky zemřelých a nezvěstných místních občanů, kteří zahynuli v 1. světové válce. Byly jim předány pamětní listy k tomuto významnému výročí. Poté v prostorách zámku a zámeckého parku probíhaly zajímavé akce a ukázky a v odpoledních a večerních hodinách proběhl kulturní program.

Děkuji všem zúčastněným, kteří s námi mohli takto významnou událost sdílet a byli přítomni. Také děkuji všem organizátorům, především panu místostarostovi, této akce za jejich osobní přínos pro skvělý a zdárný průběh tohoto dne, který byl pro naše město velmi významný.Lípu svobody a Lípu republiky. Sázení lip proběhlo za podpory Jihomoravského kraje v rámci jejich akce 100 lip – 100 oslav. Pan farář Miroslav Hřib těmto lípám požehnal. V témže roce proběhla také výsadba další lip svobody po vzoru našich předků. Většina byla vysázena na bývalém hřbitově (dnes slouží jako park), další v zámeckém parku.

Taktéž místní organizace se zapojují do péče o zeleň. Kupříkladu místní organizace včelařů nechala v parku vysázet z dotačních prostředků některé dřeviny, vhodné pro včelstva. Parku ostatně věnujeme hodně pozornosti. V loňském roce jsme ponechali neposečené některé louky pro motýly a drobný hmyz. V tomto pokračujeme i letos. Máme i plány na vybudování ekologického, interaktivního koutku pro děti.

Nová alej nám vznikla podél chodníku spojujícího město s novým hřbitovem, který se nachází kousek za městem. Vysázen byl javor babyka, a to zejména z důvodu výsadby podél silnice. A jelikož je to druh medonosný, opět z nich mohou profitovat včelky. Všechny stromy, které jsme v posledních letech vysázeli dobře prospívají, což je dobrým znamením.

Také okolí naší základní školy prošlo změnou. Při jeho revitalizaci jsme dbali na výsadbu nejen stromů, ale i dalších rostlin, které mají okolí nejen zkrášlovat, ale i vzdělávat žáky, kteří školu navštěvují. Žáci sami se zapojili do výsadby, a tak věříme, že k těmto rostlinám budou mít blízký vztah a budou si jich vážit. V loňském roce také prošel rekonstrukcí pětačtyřicetiletý skleník. Děti tak mohou své teoretické znalosti uplatnit přímo v praxi.

Naše město se nachází v krásné, velmi rozmanité přírodě. Je tu krásně zeleno, čehož si velmi vážím. Jako každá obec se již několikátý rok potýkáme s kůrovcovou kalamitou, která tento obraz kazí. Na jejím zvládnutíusilovně pracujeme, napadené dřevo je vytěžováno a a následuje výsadba nových stromů. Věřím, že za pár let se i okolní lesy zazelenají.