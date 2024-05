Zběhové. Důvodů, proč člověk nechce riskovat život pro vlast, může být víc

Já naopak uvažuju, jestli by se s nimi nemělo zacházet jako s ostatními uprchlíky ze zemí, kde se prokazatelně válčí. Takoví mají, na rozdíl od tak zvaných ekonomických uprchlíků, šanci na přijetí. Na Ukrajině se přece válčí, o tom nemůže být sporu. A jestli je tam někdo ohrožený na životě, jsou to především muži s brannou povinností posílaní na frontu. Zvykli jsme si říkat hrdinní muži, protože hrdinní většinou jsou. Ale co když někdo není, nebo nechce být hrdinný? Nebo nechce zabíjet ani nepřítele.