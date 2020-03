ZVĚŘINA: Paraleniáda

Praha Vše začalo velmi nevinně. Světová zdravotnická organizace (WHO) se vyjádřila rezervovaně o užívání ibuprofenu, později ovšem své vyjádření zpřesnila do poněkud pythického: „Nedoporučuje vyhýbat se ibuprofenu.“

Ve spojení se spekulacemi seriózních médií přibarvujících zprávy z Francie a Británie to vyvolalo jediné: v tuzemsku pacienti vykoupili paralen v takové míře, že hrozí jeho krátkodobý nedostatek.

Inu, občané hromadí v panice zásoby jídla i léků, s tím nic nenaděláme. Slušní politici by si měli, alespoň ve stavu nouze, dávat pozor na ústa a nezvětšovat paniku. Třeba předseda Pirátů Ivan Bartoš by zasloužil nějaký hodně bolestivý fyzický trest za to, že podněcuje k ještě intenzivnější nákupní horečce svou spekulací, že dojdou některé léky. To je nezodpovědné a krajně hloupé.

Jen krátkozrace sobecký opoziční politik si myslí, že za každých okolností musí tepat vládu, a to bez ohledu na možnost, že by mohl v občanech vyvolat zbytečnou paniku. Buď to pan Bartoš takhle zamýšlel – a pak je nezpůsobilý vést cokoli většího než bleší cirkus –, anebo si nevidí do úst – a je na tom ještě hůř.

Samozřejmě v případě piráta musíme brát v potaz i třetí možnost: že je intoxikován. V takovém případě vzorně reprezentuje kohortu občanů-zhulenců, ale nikoho více.