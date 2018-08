Už nemusí holit Hitlera a skrývat hákové kříže. Německo upravilo zákaz nacistických symbolů ve hrách

BERLÍN/PRAHA Počítačové hry a videohry obsahující nacistické symboly, jako je hákový kříž, mohou být nově bez cenzury prodávány i v Německu. Dlouhotrvající zákaz podobných symbolů pozměnily německé regulační orgány.

Samoregulační orgán pro zábavní software (USK) ve čtvrtek oznámil, že hry obsahující zakázané symboly mohou být v Německu povoleny, pokud bude užití těchto symbolů označeno za „sociálně adekvátní“. To znamená, že symbol musí sloužit uměleckému či vědeckému účelu nebo být součástí zobrazení konkrétních historických událostí.



Rozhodnutí následovalo po celosvětové vášnivé debatě, již rozpoutala cenzura hry Wolfenstein II: The New Colossus. Ta se odehrávala v alternativní realitě, kde nacisté vyhráli druhou světovou válku, a objevil se v ní i stárnoucí Adolf Hitler. Na německý trh ovšem mohla pouze verze, v níž byl Hitlerovi digitálně odstraněn typický knírek a svastiky nahradily trojúhelníky.

Mezi další hry, které Německo kvůli výskytu nacistických symbolů upravilo, patří třeba Call of Duty: Black Ops, South Park: The Stick of Truth nebo Indiana Jones a poslední křížová výprava.

Hry jsou také uměním

Německý trestní řád zakazuje veřejné užití „symbolů protiústavních organizací“ - mezi ně patří kromě nacistů například také Ku Klux Klan nebo orgaanizace Islámský stát. Trestem za porušení zákona mohou být pokuty a až tříleté vězení.



Jak ovšem připomíná ředitelka USK Elisabeth Seckerová, například filmy jsou již dlouho považovány za umění a tím pádem tyto symboly smí užívat. S počítačovými hrami by mělo být od nynějška nakládáno stejně.

Zákon samotný se sice měnit nebude – veřejné zobrazování nacistických a jiných zakázaných symbolů zůstává nezákonné -, herní průmysl jej ale začíná interpretovat novým způsobem. Asociace německého herního průmyslu Game rozhodnutí uvítala.