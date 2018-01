Nezapomeňte na druhé kolo a mějte připravenou strategii, radí odbornice na volby

Byla stratégem ve štábu, který pomáhal Karlu Schwarzenbergovi během prezidentské kampaně. Později asistovala u volebního úspěchu hnutí ANO v roce 2013. Anna Shavit (dříve Matušková) o ­tom, co ­na lidi zabírá, přednáší na Karlově Univerzitě a radí i ­v ­cizině. Působila na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. V ­rozhovoru pro sobotní vydání LN, který připravil Martin Shabu, analyzuje probíhající prezidentskou kampaň. Podle ní je promarněnou marketingovou příležitostí, že ­politické strany nepostavily vlastní kandidáty.

LN: V čem se liší kampaň, na jejíž podobě jste se před pěti lety podílela, od letošní prezidentské volby?

Kampaň je odlišná už jenom tím, že je v pořadí druhá. Není to novinka. Už se ví, co se od kandidátů očekává. Má to zažitější rytmus. V roce 2013 pro nás bylo všechno nové. Nikdo moc nevěděl, jak budou vypadat televizní debaty. Největší rozdíl ale vidím v nepřítomnosti favorita voleb, absenci zapojení Miloše Zemana do kampaně. V­ roce 2012 a 2013 byl Miloš Zeman v kampani vidět. Začalo to sbíráním podpisů. Šlo o jeho comeback na politickou scénu. Jak nyní není přítomný, tak se v každé debatě objeví dovětek – a není tu Miloš Zeman, který by řekl... Zároveň je pro ostatní kandidáty těžké se vůči favoritovi voleb vymezovat, když v debatě chybí. Vypadají jako žáci ze základky, kteří se mezi sebou dohadují a chybí tam velký hráč.



LN: Jak se Zemanova neúčast v debatách odrazí ve volbách?

Uvidíme, jestli se automaticky dostane do druhého kola a pak řekne, že kampaň nemá smysl. Současný prezident má samozřejmě naprosto odlišnou startovací pozici. V médiích je automaticky přítomný i díky své funkci. Vyhovovat mu může i načasování, momentálně je také aktivním strůjcem současné politiky po parlamentních volbách při sestavování vlády apod. Bez znalosti výsledku voleb je ale těžké říci, jestli je nekampaň Zemana funkční. Zeman nemá co ztratit. Šetří energii a síly na případné druhé kolo. Voliči, kteří ho nesnášejí, si poslechnou v debatách zbytek kandidátů, Zemanovi příznivci se na ně dívat nebudou.

LN: Není to ale pro Zemana risk?

Nesmíme zapomenout, že za dobu svého úřadování několikrát objel všechny kraje. Vede v průzkumech. Takže důležitou část kampaně – být vidět a slyšet a potkat se s každým důležitým člověkem v kraji a okrese – zvládl. Není to tedy tak, že by Miloš Zeman nebyl vidět.

Standardní kampaň to každopádně není. Přijde mi to arogantní. Možná na to Miloš Zeman nemá fyzickou sílu, anebo mu přijdou ostatní kandidáti pod jeho úroveň. Jeho příznivcům se ale tento styl asi líbí.