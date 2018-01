Bojovníci o Hrad. Kdo je prezidentský kandidát Michal Horáček

PRAHA Během téměř pětiletého úřadování Miloše Zemana na Hradu se leccos změnilo. Například ještě v roce 2014, kdy se začínalo spekulovat o nadcházející druhé přímé volbě českého prezidenta, navrhoval nynější premiér Andrej Babiš, že dalším prezidentem by mohl být třeba Bohuslav Sobotka. Ovšem s 3. březnem 2018, kdy skončí první volební období Miloše Zemana, vypadá seznam devíti prezidentských kandidátů podstatně jinak, než se tehdy předpokládalo. Server Lidovky.cz přináší před volbami jejich profily.

Jeden z prvních vyzyvatelů Miloše Zemana svůj zájem o Hrad oznámil už s podzimem 2016. Kandiduje jako nestraník, kterého do prezidentského závodu poslalo celkem 86 tisíc podpisů občanů. Kampaň si hradí z vlastní kapsy – na transparentní účet mu nelze přispívat. Horáček se do povědomí dostal zejména jako podnikatel (spoluzaložil sázkovou kancelář Fortuna) a textař. Jeho otec byl ceněný pražský divadelní dramaturg, asi nejznámějším z jeho příbuzných byl však jeho prastrýc Jaroslav Heyerovský, laureát Nobelovy ceny.

Michal Horáček během předávání kandidátních listin a petičních archů.

Horáček byl v roce 1970 přijat na FSV UK, byl z ní však krátce poté vyloučen, protože zfalšoval výjezdní doložku do USA. Strávil kvůli tomu i dva měsíce ve vězení. A tehdy začala jeho krátká aféra s StB, která doteď v některých očích očerňuje Horáčkovu pověst. Pracoval totiž jako dělník ve Svazu invalidů, kde se v té době vyskytovala řada disidentů - a o ty měla Státní bezpečnost nemalý zájem.



Na první schůzce se spolupráci neodmítl, což bylo zaneseno v jeho spisu Sázkař (kvůli jeho zájmu o dostihy), avšak když se s agenty sešel podruhé, vymluvil se na fiktivní záchvaty spojené s tendencemi se pomočit - a jeho spis byl uzavřen. Z kandidatury na tajného agenta tak sešlo. Proti podezření ze spolupráce má Horáček také lustrační ověření. V roce 1996 se stal bakalářem po vystudování Institutu základů vzdělanosti UK, magisterský titul si dodělal z antropologie až v roce 2007. Poté dodělal i studium doktorandské.



Před sametovou revolucí se Michal Horáček živil také jako novinář.

Horáček poté působil jako novinář pro Mladý svět, do KSČ však nevstoupil. Novinařině se věnoval i po revoluci, kdy se také angažoval společensko-politicky. S Michalem Kocábem v roce 1989 založil občanskou iniciativu MOST, která měla zprostředkovávat jednání mezi komunistickou mocí a nezávislými sdruženími. K jednacímu stolu MOST přivedl například tehdejšího premiéra Ladislava Adamce a Václava Havla. Toto jednání je dnes prezentováno jako začátek pluralitního parlamentního systému, protože vedlo ke zrušení části tehdejší ústavy, která garantovala Komunistické straně Československa tzv. vedoucí úlohu v politickém uspořádání země.



Na jaře 1990 založil spolu se třemi partnery akciovou společnost Fortuna – svůj podíl po 15 letech prodal za 2,4 miliardy korun. Kromě novinařiny se Horáček angažoval zejména jako spisovatel a textař. Zásadní pro jeho tvůrčí činnost byla například spolupráce s Petrem Hapkou.