Bojovníci o Hrad. Kdo je prezidentský kandidát Miloš Zeman

PRAHA Během téměř pětiletého úřadování Miloše Zemana na Hradu se leccos změnilo. Například ještě v roce 2014, kdy se začínalo spekulovat o nadcházející druhé přímé volbě českého prezidenta, navrhoval nynější premiér Andrej Babiš, že dalším prezidentem by mohl být třeba Bohuslav Sobotka. Ovšem s 3. březnem 2018, kdy skončí první volební období Miloše Zemana, vypadá seznam devíti prezidentských kandidátů podstatně jinak, než se tehdy předpokládalo. Server Lidovky.cz přináší před volbami jejich profily.

Obhajobu prezidentského mandátu oznámil Miloš Zeman začátkem března 2017, se čtvrtým výročím svého nástupu do funkce. Úřadu se ujal 8. března 2013 poté, co s 54,8 procenty hlasů porazil Karla Schwarzenberga v prvních českých přímých prezidentských volbách. Jeho kandidaturu svým podpisem podpořilo 133 tisíc občanů.

Zeman se narodil 28. září 1944 v Kolíně, kde také vystudoval střední ekonomickou školu. Na té přednesl pochvalný referát o T.G. Masarykovi, který zpozdil jeho vyšší vzdělávání - krátce pracoval ve strojírnách Tatra Kolín. V roce 1967 nastoupil na denní studium Vysoké školy ekonomické v Praze (již dříve ji studoval dálkově) a v roce 1968 – ještě před okupací – vstoupil do KSČ. Z té byl vyloučen o dva roky později právě kvůli své kritice sovětské okupace.

Kvůli střetům s režimem byl před rokem 1989 následně i několikrát vyhozen ze zaměstnání. Společně s Václavem Havlem a Václavem Klausem patří Zeman do triády nejvýraznějších českých polistopadových politiků a za svou rozsáhlou kariéru byl mimo například předsedou Sněmovny (1996 až 1998) i premiérem jednobarevné vlády ČSSD (1998 až 2002).



Prezident Miloš Zeman při návštěvě Jihomoravského kraje.

Začátkem 90. let působil v Prognostickém ústavu, v té době se také ji definitivně stal politikem. V roce 1992 vstoupil do ČSSD, kterou mezi roky 1993 a 2001 vedl. Za prvních pět let jeho působení se stala jednou z hlavních sil v české politice - ze sedmi procent se malá opoziční strana dostala na 32 procent. Zemanova vláda byla obdobím opoziční smlouvy s ODS a skončila s tím, že Zemana na třicátém sjezdu ČSSD nejprve v čele strany vystřídal Vladimír Špidla, a následně v červenci převzal i premiérský úřad po demisi Zemanovy vlády.

Zemanův rozkol se sociálními demokraty pokračoval, když se Zeman v roce 2003 ucházel o prezidentský úřad – tehdy ho nepodpořila řada spolustraníků včetně tehdejšího premiéra Špidly, který se odkazoval nejen na Zemanovy vazby na Václava Klause, ale také na jeho příliš kladný vztah k alkoholu. Zeman se tedy stáhl, a čekala ho léta odpočinku na Vysočině. V roce 2010 byl krátce předsedou Strany práv občanů - zemanovci (SPOZ). S plnou parou se do politiky vrátil až s úderem přímé volby prezidenta, s níž zřejmě ucítil další šanci.

Jeho prezidentské období se pojí s řadou afér. Mezi nejznámější patří pořad Hovory z Lán, ve kterém v roce 2014 vulgárně popsal texty ruské punkové skupiny Pussy Riot, projev na pódiu během demonstrace Bloku proti islámu 17. listopadu 2015 či hledání neexistujícího článku Ferdinanda Peroutky s titulkem Hitler je gentleman, za jehož nalezení Zeman vypsat stotisícovou odměnu – případ skončil žalobou, za kterou má Hrad zaplatit stejnou částku Peroutkovým pozůstalým a vyvěsit omluvu, to zatím však ještě neudělal.