Bojovníci o Hrad. Kdo je prezidentský kandidát Mirek Topolánek

PRAHA Během téměř pětiletého úřadování Miloše Zemana na Hradu se leccos změnilo. Například ještě v roce 2014, kdy se začínalo spekulovat o nadcházející druhé přímé volbě českého prezidenta, navrhoval nynější premiér Andrej Babiš, že dalším prezidentem by mohl být třeba Bohuslav Sobotka. Ovšem s 3. březnem 2018, kdy skončí první volební období Miloše Zemana, vypadá seznam devíti prezidentských kandidátů podstatně jinak, než se tehdy předpokládalo. Server Lidovky.cz přináší před volbami jejich profily.

Ex-premiér, ex-předseda ODS, ex-předseda Rady Evropské Unie. Mirek Topolánek se díky podpoře deseti senátorů do prezidentských voleb 2018 dostal vskutku na poslední chvíli a jeho kandidatura okamžitě zaplnila titulní strany médií. Topolánek se narodil 15. května 1956 ve Vsetíně. Vystudoval strojní fakultu Vysokého učení technického v Brně. V roce 1991 se podílel na založení obchodní společnost VAE, která se zabývala se energetickými projekty.



Mirek Topolánek.

Před rokem 1989 nebyl aktivní v politice – a to přesto, že ho KSČ opakovaně lákala. Jedním z důvodů, proč nevstoupil, byl fakt, že mu jeho první manželka hrozila rozvodem, pokud by tak učinil. V roce 1989 působil v Občanském fóru, jeho politická kariéra začala nabírat obrátky v roce 1994 vstupem do ODS.



O dva roky později z něj byl senátor. Senátorskému klubu následně předsedal až do roku 2002, kdy od Václava Klause přebral šéfování ODS poté, co se stranou Klaus prohrál volby a na předsednictví se rozhodl znovu nekandidovat. „Prázdný a falešný Topolánek,“ napsal tehdy Václav Klaus zřejmě svému synovi v SMS zprávě, která se náhodou dostala do hledáčku fotografů. O patnáct let později však Klaus Topolánkovu prezidentskou kandidaturu uvítal.



S ODS Topolánek vyhrál řadu voleb včetně parlamentních v roce 2006, kdy vládu musel sestavovat na dvakrát po nevyslovení důvěry – což se nakonec podařilo jen těsně díky tomu, že poslanci ČSSD Miloš Melčák a Michal Pohanka opustili před hlasováním zasedací sál Sněmovny. Za vládu podal demisi v roce 2009 po vyslovení nedůvěry – tehdy proti němu hlasovalo i několik spolustraníků. Na post předsedy rezignoval, dle svých slov nedobrovolně, když se ukázalo, že opoziční ČSSD nechce předčasné volby. Pověstnou poslední kapkou se mezi jeho spolustraníky stala jeho negativní vyjádření k adopci dětí homosexuálními páry, která pronesl během fotografování pro časopis LUI. Nahradil ho v řadách ODS populárnější a tehdy méně kontroverzní Petr Nečas, což straně v dalších řádných volbách pomohlo.



S jeho politickou kariérou se pojí řada afér – od zdviženého prostředníčku, kterým prý zdravil Miroslava Kalouska, přes napadení bulvárního fotografa až po dosud neobjasněné schůzky s toskánskými lobbisty. Kritizován je také za svého poradce Marka Dalíka, který byl odsouzen za podvod při jednáních o nákupu obrněných aut pro českou armádu.



Koncem minulé dekády uvítal Merkelovou v Praze tehdejší předseda české vlády Mirek Topolánek.

Po odchodu z politiky působil od roku 2011 jako předseda Teplárenského sdružení a dozorčí rady Elektrárny Opatovice. Politické dění však stále glosuje, jako to udělal například ve své knize Hlavně se nepo*rat. Politické úspěchy, kterými se prezentuje, jsou například jednání s Vladimirem Putinem o dodávání plynu z Ruska do Evropy či jednání se špičkami světové politiky včetně oficiální návštěvy v Bílém domě, kde ho přijal George W. Bush.