Problémy nové ministryně spravedlnosti Malé: podezření z plagiátorství u ‚diplomky‘ a podivná koncipientská praxe

PRAHA Taťána Malá, novopečená ministryně spravedlnosti, čelí podezření z plagiátorství při psaní své diplomové práce z roku 2011. Podle serveru iRozhlas.cz Malá ve své práci převzala celé pasáže, některé dokonce i s překlepy původního autora. Malá jakékoliv opisování odmítá.

Malá vystudovala právo na kontroverzní Panevropské vysoké škole v Bratislavě, odkud iRozhlas získal její magisterskou práci. Vysoká škola v Bratislavě má však v České republice nahnutou pověst, jejím absolventům není běžně udělována licence ani od České advokátní komory. Žádosti se musí posuzovat indiviuálně.

Podle systému na kontrolu plagiátorství se některé pasáže práce Malé nápadně podobají jiné práci z roku 2005, kterou na brněnské Masarykově univerzitě odevzdala Veronika Grossová. Některé části Malá dokonce převzala i s původními překlepy. Jenže zmíněnou práci ve zdrojích neuvedla.

„Dle mého názoru je vyloučeno, aby se jednalo o náhodnou chybu. Pokud se podíváme na seznam použitých zdrojů, v celé práci jsme nikde nenašli zmínku, že by bylo využito práce Veronika Grossové, tento zdroj nebyl přiznán,“ okomentoval pro Radiožurnál nález v práci Malé Jan Mach z Vysoké školy ekonomické.



Malá ale jakékoliv pochybení takové charakteru odmítá. „Museli jsme si na to dávat setsakramentský pozor, abychom něco někde neopisovali a nepřekopírovali. Dostala jsem nějakou známku, tuším, že to bylo A, takže se na mě opravdu nezlobte, to je všechno, co vám k tomu řeknu,“ odpověděla na dotazy Malá.

Podle Macha ale bude po prostudování shoda obou prací ještě větší. Dle jeho názoru se totiž shodují i některé formulace a struktura odstavců. Z práce Veroniky Grossové tak zřejmě Malá čerpala ještě více, než se zdálo na první dojem z výsledků kontrolního systému.

Pro iRozhlas okomentoval obsah práce i Stanislav Balík, bývalý ústavní soudce a expert na rodinné právo, kterému se věnuje i práce nové ministryně Babišovy vlády. „Práce nejenomže zčásti odpovídá struktuře hlavní předlohy, ale jsou tam i pasáže, které jsou použity doslovně anebo použity s občasnou parafrází. Dá se říci, že tímto způsobem práce nabyla na požadovaném rozsahu, tak aby splnila podmínku počtu stránek, na druhé straně je to nutno říct tak, že je to v tomto směru plagiát,“ míní Balík.

Koncipientku dělala stovky kilometrů od domova

Ani po dodělání školy si však povinnou koncipientskou praxi zřejmě „neodkroutila“ poctivě. Podle zjištění serveru Aktuálně.cz totiž Taťána Malá vykonávala koncipientskou praxi ve slovenském Dolním Kubíně, který se však nachází tři sta kilometrů od bydliště Malé. Ta měla navíc doma další rodinné, pracovní a politické závazky, které byly neslučitelné s plným úvazkem koncipientky - v Česku i na Slovensku je přitom praxe, že se koncipent musí své práci věnovat naplno.

„Během tohoto dlouhého období jsem měl dostatečnou možnost poznat její odborné schopnosti i morální vlastnosti,“ vysvětlil slovenský advokát Jozef Polák, který měl mít její praxi na starost. Jak často ale k němu do kanceláře jezdila, neřekl. Stejně tak detaily nezveřejnila Malá. Ve stejné době navíc dvakrát neprošla zkouškou na insolvenční správkyni.



Absolvování praxe potvrzuje i Slovenská advokátní komora, která ale po advokátech vyžaduje plný pracovní úvazek. Podle komory ho měla Malá vykonávat v tři a půl roku mezi lety 2012 až 2016.

Zároveň ale žila v Lelekovicích u Brna, kde působila jako místní zastupitelka a vedla také tamější buňku ANO. Mluvčí Slovenské advokátní komory Alexandra Donevová však sdělila, že k advokátské zkoušce se zatím nepřihlásila.

Ochránkyně Babiše a domácí střet zájmů

Za její jmenování byl Andrej Babiš kritizován i kvůli výrokům Malé o vyšetřování svého stranického šéfa kvůli Čapímu hnízdu. „Jen se ale pojďme bavit o tom, zda je opravdu nutné, aby ten soud rozhodoval teď. Co brání tomu, aby se řešení té kauzy posunulo o čtyři roky nebo prostě do doby, než budou nové volby? Co se stane?“ pronesla Malá v rozhovoru v lednu. Podle některých kvůli takovým výrokům nemá na resortu spravedlnosti co dělat. Sama si po jednání se prezidentem Zemanem stěžovala, že dostala nálepku „Babišovy ochránkyně“.



Malá může mít problémy i se střetem zájmů. Její manžel vlastní firmu All 4 Law a kterou Malá ještě nedávno vlastnila společně s ním. Firma se přitom věnuje insolvenci, tedy nemožnosti splácet své dluhy, což je obor přímo ovlivněný rozhodováním v justici, které by měla Malá nově šéfovat.

Její manžel a spoluzakladatel firmy Ondřej Malý je navíc spoluvlastníkem firmy Swisscredit, která poskytovala také mikropůjčky, kvůli který se lidé právě do insolvence často dostávají. Ministryně už na svého manžela v polovině června převedla svůj podíl ve firmě.