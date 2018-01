‚Občas nás srovnávají s Májkou. Naše paštiky prý ale chutnají lépe’

Bůčková s chilli, kachní či jelení. Neobsahují žádný lepek ani škroby a jsou vyrobeny pouze z masa a koření. O čem je řeč? O paštikách. Manželé Tomáš a Zuzana Babincovi, kteří se do Prahy přestěhovali ze Slovenska, sebou přivezli také tradiční domácí recept na paštiky. „Kromě paštik děláme masa ve vlastní šťávě, masové pomazánky, rozbíháme řadu ochucených sádel. Do budoucna plánujeme také výrobky v segmentu hotových jídel, omáček, nebo také rozběhnout výrobu klasických uzenin,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Tomáš Babinca.

Lidovky.cz: Když se řekne paštika, většinu lidí napadne, že to není moc zdravá pochoutka. Jak se vlastně vyrábí paštiky? Kde vznikl tento předsudek?

Paštika je tvořená z minimálně 40% tuku. Tak možná proto si lidi vysvětlují, že se nejedná zrovna o zdravé jídlo. Ale třeba se na to dívat z pohledu, že tuky jsou v malé míře tělu prospěšné. Samozřejmě není třeba všechno přehánět. S tím souvisí také druhá otázka o předsudcích k paštikám. My se snažíme naší prací tento mýtus vyvrátit. Do našich paštik nemeleme žádný odpad, ale prvotřídní maso. Taky nepřidáváme žádnou vodu, ani žádné syntetické či chemické látky.

Právě proto, že v minulosti se kvalita paštik na našem trhu rapidně propadla, dnes paštika není vnímána jako delikatesa. Což je škoda. Věřím, že se to změní. Vlastně se to už pomalu mění. Dnes si lidi už vybírají. Jsou zvědaví, zajímají se odkud jsou použité suroviny, jaké kvality. Do paštik používáme přesně takové maso, jaké si koupíte ke svému nedělnímu obědu. Spolupracujeme s farmáři, a veškeré suroviny si pečlivě vybíráme.



Lidovky.cz: A v čem se liší ty vaše od ostatních?

Naše paštiky jsou jako ty domácí. Přesně tak, jak jsme je s dědou vyráběli doma na vlastní spotřebu, tak je děláme stejně i pro naše zákazníky. Jsme malou manufakturou, máme pod kontrolou každý krok výroby, každou surovinu. Je to o individuálním přístupu nejen k výrobkům, ale také k zákazníkům. Je to o kvalitě, ne o kvantitě. Chceme být menším výrobcem, lokálním výrobcem, tak jak to mají nastavené malé firmy v Itálii, Francii, Skandinávii, Chorvatsku,…

Lidovky.cz: Navazujete na rodinnou tradici, mohli byste nám ji trochu přiblížit?

Děda, Štěpán Čongrády, byl stejně jako my nadšenec do jídla. Dnes by jsme ho nazvali „foodie“. Nebyl vyučený řezník ani kuchař. Byl jenom vášnivý kuchař-amatér. Desítky let dělal na vesnici zabíjačky, ročně mu přes ruce prošlo desítky vepříků. Za ty roky se dá říci, že z řidiče autobusu se stal řezník, bez vyučení. My dnes pokračujeme v jeho stopách. Stále s ním probíráme naše výrobky, které plánujeme nově vyrábět. Chceme přispět k tomu, aby naše tradice a hrdost nezanikly. Aby také naše děti a vnoučata znaly svou identitu – jak tu v kuchyni, tak v kultuře. Abychom byli hrdí na poctivou manuální a řemeslnou práci.

Lidovky.cz: Jak vypadaly vaše začátky?

Myslím, že stejně jako u každého začínajícího podnikatele. Velké plány, plno elánu a chutě něco vytvořit, prospět tím společnosti. Samozřejmě začátky nejsou jednoduché, když nemáte neomezený budget, a jste limitováni výrobními a časovými kapacitami. Rozbíhal jsem Čongrády při své práci, Zuzka byla na mateřské se synem a čekali jsme druhé dítě. V Praze jsme sami, bez rodiny, takže jsme se dost obraceli. Nechtěli jsme, aby za naší firmou stál někdo jiný, mimo rodiny. Byl to takový malý podnikatelský záměr, nadšeného blogera, který chtěl vytvořit něco hmatatelné, nejen psát o jídle, dávat rozumy.

Sny jsou důležité, ale při podnikání je třeba řešit i realitu – najít místo pro výrobnu, platit nájem, energie, najít si zákazníky, dopravit jim výrobky, budovat si dobré jméno. Když se tak na to dívám, tak jsme stále na začátku. Vždy budeme na začátku něčeho dalšího, nového, co budeme chtít rozběhnout a udělat. Důležité je na začátku nebo v průběhu podnikání, konat. Občas zariskovat, zkusit věci a i když nevyjdou, tak se otřást a jít dál.

Lidovky.cz: Srovnávají zákazníci vaše paštiky s Májkou? A co jim na to říkáte?

Samozřejmě, občas se někdo najde. My naše paštiky balíme, ať do plechových obalů, tak i do skla. Většinou nás porovnávají v dobrém slova smyslu – a to tak, že když ochutnají, tak řeknou: „To není jako Májka, tohle chutná úplně jinak, jako když dělala moje babička paštiku“. A my jim na to odpovíme, přesně tak, jak to dělal náš děda, Štěpán Čongrády.

Lidovky.cz: Co vlastně všechno vyrábíte?

Naše firma je vlastně konzervárna. Kromě paštik děláme masa ve vlastní šťávě, masové pomazánky, rozbíháme řadu ochucených sádel. Do budoucna plánujeme také výrobky v segmentu hotových jídel, omáček, nebo také rozběhnout výrobu klasických uzenin. Takových uzenin, kterými děda hostil svou vnučku Zuzku celé její dětství.

Lidovky.cz: Vaše výrobky se objevily i na různých design přehlídkách, například na Lemarketu. Jak jste se tam dostali s jídlem?

Říkal jsem, že jsme malá manufakturní výroba, naše výrobky jsou vyráběny převážně ručně. Právě na designových prohlídkách mají tyto výrobky své místo. Není to jen o ručně vyráběných špercích, oblečení či malbách. Taky výroba jídla může být designerským kouskem. Pěkně zabalené, čistá konzerva s poctivým obsahem, může být klidně sortimentem, který může stát na stejném místě jako jiné kreativní a umělecké výrobky. Ohledně LeMarketu, tak to je už naše srdcovka. Byli jsme při rozběhu této skvělé akce a stali jsme se s organizátory kamarády. Nejen, že jsme tam prodávali naše paštiky, ale už jsme tam zajišťovali občerstvení pro hosty a návštěvníky z našich výrobků.

čongrády Konzervované výrobky Čongrády vycházejí z rodinné receptury. Dědictví ve formě receptů a rad dostala Zuzka od svého dědečka Štefana Čongrády. Tomáš k tomu přičichl při brigádách, které u pana Čongrády absolvoval. Kde jsou kvalitní výrobky, tam to přeje lásce. Zuzka a Tomáš Babincovi spojili své životy a nyní společně budují značku, která si zakládá opravdu na řemeslné výrobě, navíc s jistou dávkou moderního designového šmrncu.

Lidovky.cz: Máte v plánu nějaké nové příchutě?

Určitě ano. Chceme jít dál a rozvíjet se. V těchto dnech pouštíme na trh naše nové paštiky v řadě Delikates/Finest – jelení paštiku se sušenými švestkami, králičí paštiku s tymiánem, paštiku s uzenými kachními prsy. Na tento rok máme naplánovaných více sezónně limitovaných výrobků. Chtěli bychom rozběhnout řadu hotových jídel. Vypadá to, že máme před sebou hodně práce. Už jenom vyhrnout rukávy a pustit se do práce.

Lidovky.cz: Mohou si lidé vaše paštiky koupit i v běžných supermarketech?

V běžných supermarketech a retailových prodejnách naše výrobky nejsou k dispozici. Od začátku jsou naše výrobky na prodejnách farmářských potravin Sklizeno. Kromě Sklizena se naše výrobky dají koupit v menších farmářských prodejnách. Minulý rok jsme rozběhli náš vlastní eshop. To je taky jeden z kanálů, jak se k našim výrobkům dostat. Na našem webu je seznam všech prodejen, s kterými spolupracujeme, stejně tak i seznam všech našich výrobků.